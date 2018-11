Uso de tecnología en el Gobierno

En Colombia es muy bueno que se les preste atención a las políticas de tecnología y comunicaciones y a los planes de desarrollo de esta para hacer que la brecha digital se cruce rápido y se les saque provecho a las innovaciones, en beneficio de sus habitantes. Pero algo de lo que se habla muy poco –y me atrevería a decir que casi no se ha tocado– es de cómo el Gobierno va a usar la tecnología para transformarse y mejorar.

Cómo se irán a apropiar los diferentes ministerios y entidades del Gobierno de la tecnología para cambiar y volverse más eficientes, dando así ejemplo a muchas empresas de los beneficios que se pueden obtener con la transformación digital, es una buena pregunta.



Cómo se está aplicando el teletrabajo a empleados oficiales para que laboren desde sus casas, bajando así los costos de las entidades, es otra pregunta que surge. Esto significa que no solo se deben implementar redes de comunicaciones digitales seguras, sino también aplicaciones que permitan seguir las horas en que está trabajando remotamente el empleado con la entidad y qué hizo exactamente, para poder administrar la eficiencia de esta modalidad de trabajo.



En muchos ministerios se requiere hacer varias vueltas, pasando por diversas ventanillas para hacer algún trámite. Esto significa que se deberían estar mirando los procesos que se exigen en las diferentes entidades, ver qué pasos agregan valor y cuáles no, para eliminarlos, y usar algún sistema de administración de procesos de negocios, conocidos como BPM (‘business process management’), que no solo hacen que los procesos sean más eficientes, sino que conectan las bases de datos entre sí para que el usuario solo tenga que ir a una ventanilla.



El Ministerio de Defensa se puede beneficiar mucho de la tecnología, permitiendo que sus sistemas y armas sean los más actualizados y modernos, fortaleciendo así sus capacidades ofensivas, defensivas, de consolidación e inteligencia.



Las entidades gubernamentales educativas y de salud también serían de las más beneficiadas si se implementaran planes de uso de la tecnología para ofrecer preparaciones profesionales como diplomados o carreras en forma virtual, o empezar a ofrecer telemedicina para poder atender enfermos en sitios remotos desde hospitales ubicados en las ciudades grandes. El ejemplo en el uso de la tecnología debería venir de las entidades oficiales.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co