Usar tecnología en cárceles

Es penoso para el país y para la seguridad lo que ha venido pasando en la cárcel La Picota, en Bogotá. Sin tenerme que hundir en el tema de los guardianes de las cárceles y sus jefes, en el que sí se debe sumergir nuestra justicia, sí vale la pena mencionar la falta de uso de la tecnología en esos centros penitenciarios.

¿Cómo es posible que muchas cámaras estuvieran fuera de servicio y que esto solo se haya detectado cuando se fugó el narcotraficante ‘Matamba’? Es increíble que eso haya sucedido, ya que debería haberse instalado tecnología, si es que ya no lo está, que detecte cuando una cámara quede fuera de servicio y eleve las alertas a los responsables de este tema. Lo otro es que sí haya ocurrido y que los encargados no hayan hecho nada. En este caso, es muy fácil que se realice una auditoría periódicamente a este servicio para detectar posibles fallas.



A los presos de alto riesgo, como alias Matamba, se les puede colocar un pequeño dispositivo que permita hacerles seguimiento en sus desplazamientos por la cárcel, controlados por una aplicación que cuando ocurra algo anormal con el portador del aparatico, como quitárselo o moverse por un sitio no autorizado, prenda las alarmas.



La tecnología en las cárceles es un activo muy importante y se debe tener en cuenta, haciéndoles un programa de instalación, uso y seguimiento, con claros objetivos de lo que se quiere lograr y estarlos monitoreando periódicamente. Hay que asegurarlos digitalmente porque hay delincuentes digitales que pueden ser contratados para que los ‘hackeen’ y alteren los controles que estos aparatos hacen.



Lo que no puede seguir ocurriendo es que toda la seguridad de los centros carcelarios siga dependiendo solo de unos guardianes que pueden ser comprados para facilitar fugas o el ingreso de licor, mujeres y lujos no permitidos en esos establecimientos. Ya llegó el momento en que el Gobierno empiece a pensar en la tecnología para generar una mejor seguridad en los sitios de reclusión penitenciarios.



Petro habla de los muertos en la operación militar en el Putumayo, en el que, según versión oficial, había jefes de los narcoterroristas de las disidencias, pero no ha dicho ni una sílaba sobre los niños muertos con la bomba al CAI en Ciudad Bolívar en Bogotá. A eso es lo que nos estamos enfrentando con Petro, exmilitante de un grupo terrorista M19. Eso no se nos puede olvidar.



