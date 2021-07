Unir dos ministerios en uno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación son dos nombres que parecerían ser para lo mismo. En mi opinión, son ministerios tan parecidos que se deberían convertir en uno solo, dentro del cual se podrían crear dos viceministerios para atender los dos temas que estarían tratando por aparte.

Los asuntos que seguramente van a tratar, estando separados, van a pisarse las colas. No hay forma de que sean islas que nada tengan que ver. Existen temas y áreas que tienen que ver con los dos, y no sería raro que se discutieran en ambos para llegar a conclusiones que, pueden ser compatibles o no, se van a gastar el doble de tiempo y de recursos. Para mencionar la palabra ‘innovación’, que está en uno de ellos, cabe enteramente en los dos, porque sin tecnología esto no podría existir, término que está en ambos nombres.



La Presidencia debería estudiar cuidadosamente la posibilidad de unir el Mintic y Minciencias, reestructurando aquel que se forme para que pueda cumplir con las funciones esperadas en ambos. No se ve claramente cuáles son los temas que pertenezcan a uno de ellos y no al otro, ya que la tecnología, la ciencia, la investigación, las telecomunicaciones, el desarrollo de ‘apps’ y las telecomunicaciones podrían ser entregados hoy a cualquiera de los dos.



Otro punto muy importante es que el Estado se ahorraría una plata grande, cuando la billetera está vacía por los compromisos que se han adquirido debido a la pandemia y el país está cojo en su economía por esta razón.



Llegó el momento de que el Estado empiece a ahorrar y sea juicioso en sus gastos y la ejecución de su presupuesto. Unir dos ministerios muy parecidos en lo que hacen sería un buen paso en este sentido, sin afectar los propósitos de haber creado el de Ciencia, Tecnología e Innovación. No me extrañaría que ahora salieran a defender la existencia de los dos. Pero la verdad es que esta unión tiene toda la lógica.



* * * *



Hay que ir a ver la película ‘Ángel de mi vida’, que se estrena el 15 de este mes, basada en hechos reales, muy tierna y conmovedora, dirigida y escrita por Yuldor Gutiérrez y protagonizada por Viña Machado. Además de ser película excelente, al comprar las boletas se hará una donación a la Fundación Fides, que apoya a niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad cognitiva en Colombia.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co