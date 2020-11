Una frase histórica

La frase a la que me refiero la pronunció Bill Gates, en ese momento CEO de Microsoft, en una conferencia a la que asistí: “It is good to be alive to see what is happening”, frase que traducida significa: “Qué bueno es estar vivo para ver lo que está pasando”.



Los que ya superamos los 60 años hemos vivido la transformación más impactante para la humanidad en la historia, y creo que nunca se volverá a presentar nada igual. Nosotros presenciamos la transformación de la televisión de blanco y negro a color; de televisores gordos y pesados a delgados, livianos y grandísimos; de cero computadores a unos gigantescos que ocupaban cuartos enteros, y luego a equipos que parecen computadores y que se pueden llevar en la mano como las tabletas, celulares o portátiles.

Poca gente se acuerda de los teléfonos de rueda, reemplazados por equipos móviles que no pesan nada, las llamadas de larga distancia que se hacían llamando a Telecom para que ellos la hicieran y se la pasaran al usuario. Hoy, las de larga distancia se pueden hacer usando algo que en esa época ni se imaginaba, como es el internet.



La red mundial de computadores es tal vez lo que más ha empujado la transformación que se está viviendo y que nació el 1.° de enero de 1983, cuando surgió el protocolo TCP/IP, pero se popularizó cuando en marzo de 1993 Tim Berners-Lee inventó el WWW, que hizo que la interfaz de usuario fuera fácil y cómoda, lo que se manifestó el 22 de abril, con el primer navegador de internet llamado Mosaic. Antes, al abordar un avión o registrarse en un hotel tocaba esperar a que revisaran la lista en papel para ver si la reserva existía.



Comprar desde la casa y esperar que se lo lleven a uno, hacer consultas médicas a distancia, estudiar sin salir de las casas era algo que parecía ser un cuento de hadas para los que vivimos en esa época. Y qué tal las colas en los bancos que nos tocaba hacer y que ahora fueron reemplazadas por las aplicaciones ‘fintech’, que son aquellas que proveen servicios financieros en forma remota.



Esa frase nos describe una experiencia y muchos cambios que algunos de nosotros hemos vivido y que creo nunca se podrán volver a experimentar.



* * * *



En Cartagena, a un costado del Éxito de San Diego, en plena calle, se encuentra un carro parqueado hace más de dos años, sin que nadie lo retire. Tiene las llantas desinfladas, está totalmente corroído y la Policía debe ir a retirarlo porque, además de ser algo muy feo, puede presentar un peligro. shorturl.at/ryHJP).



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co