Un buen proceso para el .co

En febrero del próximo año se vence la concesión para la administración del dominio .co. Este es un patrimonio muy importante del país, ya que el mundo está sumergido en un ambiente digital en el cual las direcciones de internet son el pan de cada día; y de ellas, el .co es uno muy apetecido.

En el contrato de concesión firmado se establece la posibilidad de renegociar con el actual administrador del dominio, el cual está ofreciendo unas dádivas importantes y jugosas que, en caso de abrirse una licitación sin haber renegociado, se deben tener en cuenta para que el ganador de este proceso ofrezca algo superior o para que en total las condiciones sean de verdad muchísimo mejores.



Co Internet, la empresa que actualmente maneja este dominio, como parte de una renegociación está ofreciendo 50 millones de dólares por adelantado, 1 millón de dólares anuales para que el Ministerio TIC invierta la mitad en educación y la otra en el centro de la cuarta revolución industrial en Medellín, y va a regalar 200.000 dominios .co con sus páginas en internet a micro y pequeñas empresas.



Creo que estas ofertas, que se estarían dando como parte de una renegociación con el actual administrador, se deben tener en cuenta en este proceso. De no ser así, deberían ser superadas por el que se quede con esta concesión porque de lo contrario se estaría dando un pasito atrás en los beneficios para la nación. Estoy seguro de que el Ministerio TIC va a pensar bien lo que va a hacer en este tema, y de que la decisión que tome va a ser la mejor, pero creo se debe tener en cuenta lo descrito arriba.



El dominio .co ya no solo se usa para decir que la página está en Colombia, sino que también está siendo muy solicitado internacionalmente por empresas grandes, razón por la cual es muy importante administrarlo de manera adecuada, como se viene haciendo.



No tengo la menor duda de que el próximo concesionario de la administración del dominio .co va a ser el mejor, pero no se debe descartar la renegociación, ya que lo demostrado por el actual en cifras ha sido muy bueno. Que se tome la mejor decisión y que el país salga favorecido con ese patrimonio.



Qué buena noticia la de Egan Bernal con su triunfo en el Tour de Francia. Por fin, otra buena ocasión, además de la de Wimbledon, para alegrarnos a los habitantes de este país, que diariamente se sumerge en malas noticias. Los medios de comunicación deberían tener esto en cuenta e informar de manera destacada las buenas cosas que también ocurren en Colombia.



