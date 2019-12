Trámites digitales y sus peligros

La firma del decreto que elimina la expedición física de constancias, carnés y paz y salvos a cargo del Estado y la expedición de escrituras notariales son importantes para la digitalización del Estado frente a los ciudadanos, facilitándoles la vida de forma impactante.

No basta, sin embargo, con digitalizar lo que tiene que hacer el ciudadano para realizar un trámite sin presencia física, sino que el tema de la seguridad informática es fundamental. Ya se han presentado casos en los bancos, que han hecho la digitalización de muchos de sus procesos como el de solicitar préstamos, en los que delincuentes logran préstamos sin ser la persona que los solicitó y sin siquiera tener cuenta en el banco.



La suplantación de identidades en este mundo digital es un delito que viene creciendo debido a la poca conciencia de las personas sobre la importancia de su información confidencial, la cual, una vez robada, permite a la delincuencia suplantar a la personas para obtener jugosos beneficios.



En el caso del diligenciamiento de escrituras sin presencia física hay que asegurar los procesos. No se deberían emitir escrituras traspasando propiedades o algo parecido a alguien sin que el verdadero dueño se entere. Sería muy importante poder analizar las medidas de seguridad y de respaldo, porque digitalmente todo se puede perder si no se tiene una copia de respaldo, para que lo que se autorizó en el decreto se pueda hacer de manera segura y confiable y que la puerta se cierre con candado para que los delincuentes digitales no puedan hacer de las suyas.



Es obvio que solo ahora se firmó el decreto y lo que viene debe ser muy minucioso y se debe someter a las certificaciones de seguridad y de manejo de información digital establecidas por las entidades internacionales. Los procesos tienen que ser rigurosos y los encargados de la informática de las notarías, instruidos y capacitados profundamente.



* * * *



La propuesta de eliminar el Esmad es absurda, ya que nos protege a los ciudadanos y la democracia. No se debe admitir, por ningún motivo, este requerimiento porque es abrirles la puerta a los terroristas. Los medios hablan muy poco de soldados y policías como víctimas. Creo que llegó el momento de reconocer lo que están haciendo las Fuerzas Armadas para sostener la democracia y permitirnos vivir en paz. Abracémoslas con amor y con reconocimiento.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

