Todo nos cambió

Lo que ha surgido a raíz de la pandemia del covid-19 va a requerir de muchos cambios, especialmente en la mente de los empresarios y los empleados.



El trabajo virtual, que se hace desde cualquier sitio, ya sea desde un safari en el África o desde el estudio del hogar, llegó para quedarse. No hay ninguna tendencia que diga lo contrario. Según la empresa investigadora Gartner, en el 2022 se estima que el 47 % de trabajadores en cargos que requieren conocimiento van a trabajar virtualmente, mientras que antes de la pandemia la cifra era de 27 %.

La tecnología ha fortalecido este cambio, pues se han desarrollado aplicaciones que permiten que el trabajo virtual se haga de una manera bastante fácil, que pueda ser administrado y controlado y hacer que el trabajador sea más efectivo.



La nube ha permitido que muchas aplicaciones de trabajo se puedan usar en forma virtual. Quienes las han usado saben que es lo mismo hacerlo en la oficina que desde la casa u otro sitio remoto. Ya no es necesario estar en la oficina para usar una aplicación específica, dado que muchas se pueden usar accediendo a la nube.



También se cuenta con aplicaciones que permiten que los jefes hagan seguimiento a los proyectos que se desarrollan virtualmente y que se controle y administre lo que los empleados hacen.



Para establecer comunicaciones entre jefes, trabajadores y otros ya existen varios programas no solo para hacer reuniones virtuales, sino que también se integran con aplicaciones con las que se le puede hacer seguimiento al flujo de trabajo de los empleados. Entre estas soluciones se encuentran Zoom y Meet. Esta última implementó una facilidad para poder contar con subtítulos de lo que se habla para cuando los asistentes a una videoconferencia no hablan el mismo idioma.



La realidad del trabajo remoto llegó para quedarse y exige que los que lideran, como los jefes, gerentes o presidentes, abran su mente y se adapten a que ya no se va a poder contar mucho con la presencia de sus subalternos, sino que tendrán que ejercer su liderazgo de forma virtual, utilizando las herramientas implementadas para facilitar esto.



Cómo ha cambiado todo desde que llegó esta pandemia. Casi todo es diferente, la forma en que trabajamos, en que ingresamos a otros países, en que nos comunicamos entre amigos. Esto hace que todos debamos entender lo que está pasando y adaptarnos a los cambios con los brazos abiertos.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co



(Lea todas las columnas de Guillermo Santos Calderón en EL TIEMPO, aquí)