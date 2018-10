Toda empresa es un equipo

La transformación digital no se trata solo de tecnología, sino también de los empleados que van a sumergirse en este proceso de cambio tan importante. Sin ellos, este salto muy seguramente va a fracasar.



Los altos directivos de la empresa que va a meterse en este cambio deben pensar cómo van a hacer para que sus empleados participen en él de una forma que le abra las puertas al éxito. Obviamente, los responsables son los directivos, los que tienen que vender a sus empleados esta transformación, creando espacios para diálogos y discusiones, teniendo en cuenta que los cambios, cuando se introducen de manera forzada, generalmente son rechazados por los trabajadores.

No deben olvidar que una empresa es un equipo ni que todos tienen que jugar coordinadamente para ganar el partido. Aunque el proceso de transformación digital haya comenzado, se deben tener en cuenta los comentarios y las sugerencias de los empleados, y los directivos tienen que demostrar que también están inmersos en él, dando un ejemplo para generar confianza. Es fundamental que al comienzo del proceso existan espacios abiertos de comunicación para que los empleados puedan dar su retroalimentación sobre todo lo que está pasando.



Otro paso clave es explicarles a los empleados la importancia de una transformación digital y describirles los beneficios que se obtendrán. Hay que sembrar las semillas para que nazca una cultura digital entre los empleados y se sientan satisfechos y convencidos de ella. Se debe invertir, así mismo, en entrenamientos que lleven a que entiendan las consecuencias directas e indirectas que van a obtenerse con este cambio.



No hay que olvidar que los empleados tienen una buena experiencia en lo que manejan, y, por lo tanto, se les debe permitir experimentar, así cometan errores. Seguramente, algunos van a encontrar una forma de hacer mejor las cosas en este ambiente digital. La comunicación entre empleados es fundamental, razón por la cual hay que fomentarla mediante aplicaciones digitales. Desde su casa pueden comunicarse con otros empleados para conocer soluciones de problemas y otros asuntos relacionados con el trabajo. Se les debe permitir acercarse más a los clientes, que es lo que va a pasar con la transformación digital.



Es decir, si todos no reman sincronizadamente en la barca digital, esta no va a llegar a ningún lado. Por favor, tener esto en cuenta para lograr el éxito.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co