Tener seguridad digital

Vale la pena reiterar en el tema de la seguridad digital en las empresas y las personas, pues las estadísticas de este delito son impresionantes. El 67 % se debe a correos ‘phishing’, que son aquellos que parecen venir de una fuente segura y emitidos por compañías o bancos legítimos, pero no lo son.

La próxima estadística es muy preocupante y difícil de entender, y es que el 36 % de las invasiones de ‘ransomware’, en el 36 % de la empresas pequeñas y medianas se debe a que no tienen el entrenamiento para enfrentar estos ataques, y el 30 % de las penetraciones es debido a que se usan claves fáciles de detectar como fecha de nacimiento, nombre de la esposa, etc. Estas estadísticas se pueden ver en www.datto.com/blo.



Lo importante es que se tenga en la conciencia que el delincuente digital puede acceder su empresa y a sus datos personales. No tener esto en la mente es como llevar en la calle un celular de última generación en el bolsillo de atrás del pantalón. La conciencia de la seguridad digital es fundamental. No se debe entrar al banco desde una red pública, ni escribir la clave en un papel ni dársela a un amigo, por cercano que sea.



Con la pandemia, muchas personas se han dedicado a jugar en el computador con aplicaciones como MineCraft, Counterstrike y otros. Esto ha hecho con los ‘hackers’ de sombrero negro penetren los computadores. Según Kaspersky, actualmente hay cerca de tres mil millones de personas jugando, lo que es terreno de cultivo para los delincuentes digitales.



Con el trabajo desde casa, con equipos de la oficina o propios del trabajador, hay que tener presente la seguridad, sobre todo porque puede haber personas de la familia que no toman las debidas precauciones para que la seguridad digital se fortalezca.



Insisto en este tema, pues me he enterado de que muchas empresas y personas han sido ‘hackeadas’. Hoy el delito que más rédito produce es el digital, pues es bastante difícil coger al delincuente y con la popularidad del internet de las cosas seguramente va a crecer.



* * * *



Qué bueno que Gustavo Bolívar no fue elegido para la segunda vicepresidencia del Senado, ya que suficiente tenemos los colombianos con aquellas personas que están sentadas en esta entidad después de haber asesinado, traficado con droga y secuestrado. Y reitero mi apoyo y cariño total a las Fuerzas Militares y a la Policía.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co