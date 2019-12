Tendencias TIC para el 2020

La inteligencia artificial (IA) ya es un factor muy importante para las empresas. Lo que se viene en el 2020 es la oferta de IA como un servicio. Su beneficio es que esta es una tecnología de alto costo, mientras que si se usa como un servicio, es decir, se cobra por el tiempo que se use, este disminuirá bastante, haciendo que esta tecnología se difunda aún más y se imponga en muchas más empresas.

El 5G, como comunicación inalámbrica, va a empezar a instalarse y ser usado para tener acceso a aplicaciones infinitamente más rápidas, una sociedad más conectada y nuevos usos, como cirugías remotas y otros. Este año, el 5G no fue muy utilizado por no contar con la infraestructura necesaria, lo cual se va a remediar en el 2020. Además, los fabricantes de teléfonos móviles van a sacar bastantes modelos con tecnología 5G.



‘Blockchain’, una tecnología que permite asegurar las transacciones que se hacen remotamente, se va a consolidar como algo que las empresas van a usar para poder tener total seguridad en sus transacciones en línea. Se va a ampliar el uso de aplicaciones remotas para comprar, vender y hacer transacciones entre empresas o clientes y empresas, lo cual es fundamental para crecer.



La hiperautomatización es la aplicación de tecnologías muy avanzadas, como inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas –‘machine learning’–, y se va a usar para automatizar procesos y agregarles valor a aquellos que las personas hacen. A esto habría que añadirle otra tendencia que es la de la automatización de las cosas, como los drones, robots y máquinas que usan inteligencia artificial para hacer trabajos que realiza un ser humano.



La seguridad digital va a crecer exponencialmente, pues, con el avance de la inteligencia artificial, la automatización y el internet de las cosas, los objetivos de los delincuentes digitales crecerán mucho. Por tal razón, la seguridad digital debe adaptarse a esto y crecer al mismo ritmo al que van a ser usadas las otras tecnologías mencionadas antes.



Estas son algunas de las tendencias tecnológicas para el 2020, y seguramente se quedan por fuera otras. La nube distribuida –centros de datos afuera de la nube, pero controlados por el que la opera–, la transparencia y rastreabilidad van a empezar a crecer para que los usuarios no sufran porque todos sus datos están quedando almacenados en sitios conectados a internet o en centros de datos de empresas con las que hacen negocios o compras.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co