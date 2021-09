Tecnología y seguridad

La inseguridad en Bogotá sigue rampante. No hay sitio por el que se pueda caminar sin tener que estar mirando a todos lados para ver si viene una moto con parrillero, varias bicicletas o personas rodeándolo a uno. A hablar por celular en la calle se expone uno a que se lo rapen. Las autoridades del Distrito pueden establecer planes de seguridad basados en policías y militares caminando por las calles, y eso va a mejorar el bienestar de los habitantes de la ciudad capital, pero no será suficiente.

Gracias a la tecnología, se puede empezar a convertir a Bogotá en una ciudad inteligente. Esto hará que la seguridad mejore. Supuestamente se van a instalar cámaras inteligentes. Detrás de ellas deben implementarse inteligencia artificial y aplicaciones cognitivas. Con la primera es posible que se detecten comportamientos que pueden significar que se vaya a cometer un delito, puede reconocer caras de los delincuentes y placas de motocicletas y automóviles que se hayan reportado como sospechosos de haber intervenido en algún ilícito.



También es posible que cuando una persona esté siendo víctima y no pueda gritar, la inteligencia artificial logra reconocer gestos que indiquen que algo está sucediendo y prenda las alarmas de los responsables de evitarlo. Esto requiere que se implemente esta tecnología con esmero y que se cumplan los objetivos esperados. Ojalá el Distrito esté capacitado y tenga el propósito de hacer esto, así no sea inmediato, pero sí pronto.



Otra tecnología es la del análisis de datos. Con ella se podría implementar el estudio de lo que contienen los trinos en los que se incluyen palabras que describan algo sobre un delito, así se oculte con palabras diferentes, pero con la inteligencia artificial –porque van de la mano– se pueda prever que va a suceder un delito, dónde y con qué características. Se pueden analizar otras fuentes, como Facebook o Instagram, para ver si se detecta algo relacionado con un delincuente o con un hecho ilegal.



Esto tiene mucho que ver con la conversión a una ciudad inteligente. Si esto no sucede, si no se cuenta con estas tecnologías, seguramente la inseguridad seguirá estando presente. Se requieren conocimiento y dedicación para implementarlo en una forma exitosa. Es el momento para que Bogotá y otras ciudades empiecen a mirar estas tecnologías para ayudar a la Policía, que no está dando abasto, para protegernos a quienes vivimos en ellas.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co



(Lea todas las columnas de Guillermo Santos Calderón en EL TIEMPO aquí).