Tecnología y parqueaderos en calles

El cobro del parqueo en las vías públicas es una excelente decisión, sobre todo en una ciudad donde las señales de prohibido parquear se interpretan como permiso para dejarlos carros frente a ellas. Lo peor es que la Policía de Tránsito no hace nada cuando debería llevar los autos a los patios y multarlos. El caos que se vive por carros parqueados en las vías y andenes se da por el incumplimiento del prohibido parquear y falta de autoridad. Además, pocos están pagando las multas que les han sido impuestas y hay demoras en cobrarlas.

Lo anterior es un aperitivo para lo que puede pasar con los parqueaderos en vías públicas, y es cómo se va a hacer para que de verdad paguen el servicio, para que lo dejen parquear, embolsándose la plata como si no lo hubiera hecho y otros problemitas. Una gran duda es cómo constatar si un carro parqueado en ellas sí pagó por el servicio y dónde está la plata.



La solución es la tecnología. Se pueden crear aplicaciones que permitan que esto se facilite. Dado que no se van a instalar “parquímetros”, como se hace en otros países, se debe crear una metodología que facilite constatar que se está pagando por el uso del parqueadero callejero, que sí se está pagando por los minutos usados, que la plata efectivamente está entrando y que la caja cuadre.



No sé si el Distrito tiene en mente algo que vaya por este camino. Sería bueno conocerlo. Hasta ahora solo se ha dado información de los valores por cobrar y dónde se va a prestar este servicio. Existen aplicaciones que permiten buscar sitios para parquear y se deberían actualizar para poderlos ubicar en las calles dispuestas para esto.



Según el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, se va a empezar a cobrar en efectivo y por medio de personal ubicado en las vías que controla este servicio. ¿Qué va a pasar si alguien no paga o si no se paga el tiempo usado el cajón? ¿Quién responde por algo que le pase al carro o cómo determinar si alguien está reclamando por algo que no le pasó en el cajón?



El uso de la tecnología para este nuevo servicio es ideal, y vamos a ver qué ‘apps’ aparecen y son aprobadas por el Distrito para ser usadas con este fin. Estupiñán afirma que se va a implementar una ‘app’. Valdría la pena conocer cuáles son sus funcionalidades para ver si se ajustan a lo que se necesita. Mucha suerte, Bogotá, con esta nueva alternativa de parqueo.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co



(Lea todas las columnas de Guillermo Santos Calderón en EL TIEMPO, aquí).