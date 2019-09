Tecnología para análisis de sentimientos

La tecnología ha avanzado tanto que ya hasta puede averiguar qué es lo que un ser humano está sintiendo, basándose en un análisis de sus trinos en Twitter y de sus conversaciones y publicaciones en medios sociales, entre otros, sobre algún tema específico.

¿Para qué sirve esta nueva tecnología? Cuando una empresa hace minería de datos, monitoreando conversaciones en redes sociales a las que tiene acceso, puede llegar a entender el sentimiento que se tiene sobre su empresa, sus productos o servicios. Gracias a la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo (‘deep learning’) con el que ya se cuenta, hay herramientas que las empresas pueden empezar a usar para analizar la gran cantidad de datos que existen y conocer lo que la gente está sintiendo sobre algún asunto que les interese.



Las compañías que utilizan estas herramientas necesitan saber qué sentimientos existen sobre temas como precios, calidad, servicio de entrega, atención al cliente, etc. Obviamente, estos asuntos puntuales difieren dependiendo de lo que la empresa ofrezca y quiera saber.



Para resolver lo anterior existe lo que se conoce como búsqueda semántica contextual. A una aplicación que use este tipo de búsqueda se le debe precisar qué tema le interesa –por ejemplo, el precio o el servicio–, y la aplicación filtra y escoge los mensajes o datos que estén relacionados con ellos.



Llegó el momento en que las empresas tienen que comenzar a pensar en obtener beneficio de los datos que reposan en las redes sociales. Esta nueva tecnología, conocida como minería de opinión o inteligencia artificial emocional, debe empezar a ser tenida en cuenta por las empresas grandes, pues para ellas es muy importante saber lo que la gente dice y opina de sus productos, servicios o de su marca.



* * * *



Felices los colombianos por las buenas noticias deportivas, gracias a Egan, Cabal y Farah; Sara López, campeona mundial de tiro con arco, y María Camila Osorio. La verdad es que las necesitábamos, porque no se pueden ver sino malas noticias como corrupción, los terroristas de las Farc, las disidencias, etc.



Hay que apoyar a nuestras queridas Fuerzas Armadas, que van a seguir protegiendo el país y a todos los colombianos, y creer en ellas con toda el alma y el corazón. Y honremos a los soldados muertos hace unos días, sobre los que extrañamente no se ha dicho mucho.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co