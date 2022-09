Soluciones para seguridad y tránsito

La inseguridad y el pésimo tránsito, dos factores que hacen que vivir en Bogotá no sea agradable, se deben atacar desde varios lados. El más importante es el papel que la Policía –cuyos muchos agentes se ven en la calle chateando por el celular– debe cumplir para que los vándalos sean capturados o se prevengan los delitos. Otro papel importante es que nuestra muchas veces injusta justicia cambie y meta a la cárcel a los bandidos, en lugar de dejarlos sueltos o mandarlos a la casa para que al otro día salgan a delinquir, tal y como queda probado con tantos capturados reincidentes. A muchos no les importa que los capturen si saben que al día siguiente vuelven a la calle y pueden seguir cometiendo violaciones de la ley.

Desde el punto de vista digital, también hay soluciones. Una, importante, que se encuentra en funcionamiento, malo pero que está instalada, son las cámaras en los semáforos, supuestamente inteligentes, que nada han hecho para mejorar el tráfico y mucho menos para prevenir los delitos. Sobre esto he escrito varias veces, pero seguramente en el Distrito se pasa por alto porque hasta la fecha no se ha hecho nada para remediar esta situación. También es importante que la Policía haga cumplir las señales de prohibido parquear en Bogotá, pues parece que lo que significan es ‘parquee aquí’.

Otra solución, que está funcionando en otros países, es el análisis de datos. Esto implica aplicaciones que analicen los datos en los trinos de Twitter o en Facebook u otras redes sociales. No tengo la menor duda de que muchos de los bandidos las utilizan para organizar y coordinar atracos y demás delitos. Por ejemplo, si se analizan los trinos provenientes de las zonas de alto riesgo y se buscan palabras relacionadas con robos, secuestros, violaciones, etc., se podrían detectar posibles situaciones de alto riesgo antes de que ocurran. Muchos lectores se preguntarán sobre la privacidad. Esta no se va a violar, porque los trinos se van a filtrar de acuerdo con los conceptos que puedan describir las situaciones que se quieren detectar, y como son aplicaciones, se les puede prohibir dar a conocer datos, ubicaciones de trinos que nada tengan que ver.

La situación de seguridad y de movilidad en Bogotá, una de las ciudades del mundo con mayor congestión vehicular, y otras ciudades se puede remediar. No podemos decir que esto se va a acabar, pero sí se puede disminuir con proyectos importantes digitales que lo faciliten.

GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co

(Lea todas las columnas de Guillermo Santos Calderón en EL TIEMPO aquí)