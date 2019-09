Sin miedo a los errores

Ahora que la transformación digital se volvió fundamental para que las empresas se puedan ver en el futuro como algo sólido y exitoso, hay que entender que estos procesos, que comprenden tecnologías, así como muchos datos, su análisis, internet de las cosas, inteligencia artificial, la nube y ciberseguridad –para mencionar solo algunas– pueden llevar a que se cometan errores y fallas.

Los presidentes de empresas y juntas directivas tienen que comprender y aceptar que cuando hay tanto cambio con tecnologías nuevas es muy posible que toda la gente involucrada no sea la apropiada, que las tecnologías no se estén usando tan bien y que existen otros factores que se presentan cuando se transita por caminos que aún no son tan obvios.



Ponerse estricto y rechazar estas fallas en el proceso de transformación digital no es la actitud apropiada para emprender este rumbo con éxito. Hay que ver analíticamente el error que sucedió, mirar si fue causado por las personas o por la tecnología. Por ejemplo, si se usara inteligencia artificial, o ‘machine learning’, que es un sistema automatizado, el cual, sin intervención humana, aprende a descubrir patrones y tendencias para que se pueda conocer mejor el tema, para saber qué es lo que quieren los clientes, y esto no generara los resultados esperados, pues lo mejor es sentarse y analizar para descubrir qué pasó y dónde estuvo el fallo, en lugar de botar todo a la caneca.



Como dicen algunos investigadores, lo mejor en estos casos es celebrar el fallo, porque esto les va a permitir conocer mejor el problema y hallar la forma de solucionarlo. Como se dice tradicionalmente, a todas las experiencias vividas hay que sacarles provecho y guardar lo positivo que generen.



Esto significa que las altas directivas deben tener la conciencia de que se pueden presentar fallos en el proceso de transformación digital. Además, también es importante que motiven a sus empleados para que asuman riesgos y cuando tengan éxito los feliciten por haberlo hecho. Si existen áreas en la empresa en las que hay muchos problemas o hay empleados insatisfechos, es allí donde lo anterior se tiene que motivar.



* * * *



Una sentida despedida a Rodrigo Obregón Osorio, quien subió a los cielos hace pocos días. Fue un gran un actor, una excelente persona y muy afecto al Ejército Nacional. Un estrecho y condolido abrazo a toda su familia.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co