SIC: Súper-Idiotas sin Conocimiento

No se me ocurre otro nombre para la llamada Superintendencia de Industria y Comercio, pues lo que hizo al suspender el servicio que ofrece Uber no merece ese nombre, sino el del título de esta columna.

Esta determinación significa cerrarle la puerta en las narices a todo lo que viene con la innovación tecnológica, que está llegando a velocidades que superan la de las cabezas que deben tomar decisiones. No solo ahora se tiene en las principales ciudades un tráfico terrible, la policía que lo controla va a ser retirada y los semáforos inteligentes no han servido para nada, sino que ahora debemos contar con el retraso mental de las entidades que regulan el comercio, lo que debería ser para beneficio de los colombianos y no para favorecer a un gremio que se rehúsa a cambiar y prefiere demandar para enfrentarse a lo que viene digitalmente.



La decisión de la SIC –tal y como la rebauticé– es una patada en la nalga a los usuarios que se benefician con el servicio de Uber y a los casi 100.000 conductores que ahora se quedaron sin trabajo. Hay que darle las gracias a la SIC por esa torta de Navidad que nos regaló, podrida, para que todos nos enfermemos en estas festividades. Gracias, SIC.



Las entidades y la justicia tienen que ajustarse a todo lo que viene, debido al desarrollo digital, la tecnología que esto conlleva y las aplicaciones o ‘apps’ que se generan. Se va a afectar todo lo existente. Los trabajos manuales, con la robótica; los consultores en ‘call centers’, universidades y otras entidades, con las aplicaciones cognitivas, que van a aprender y sabrán qué responder y, a la vez, alimentar su conocimiento con las preguntas realizadas; los científicos de datos van a reemplazar a muchos ejecutivos que dicen sabérselas todas y cuyo conocimiento va a ser sustituido por lo que dictamine la gran cantidad de datos que se analicen.



Colombia les debe abrir la puerta a las inversiones en innovación, pero con esta decisión tan poco inteligente la está cerrando. Para la SIC es mejor seguir con taxis que al país lleguen emprendedores con dinero e ideas para mejorar la situación de los colombianos. SIC, a cambiar su nombre por el sugerido en esta columna.



Si las cabezas de los que toman las decisiones en este país no entienden lo que viene en camino, Colombia en pocos años se verá en caída, en la oscuridad de la brecha digital. Feliz Navidad a todos mis lectores.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co