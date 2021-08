Semáforos, ahora sí inteligentes

Hace más de un año escribí sobre la necesidad de instalar cámaras para reconocimiento facial en los semáforos supuestamente inteligentes –y lo digo así, porque no se ve que haya mejorado mucho el tráfico en Bogotá–, para que de verdad sirvan para bajar el alto nivel de delincuencia que se está presentando en la capital.

Esto de las cámaras va mucho más allá de solo instalarlas. Para hacer el reconocimiento facial es necesario –y sin lo cual de nada van a servir– tener conectadas a la red de los semáforos las bases de datos en las que van a estar almacenadas las caras de las personas que han cometido delitos. Valdría la pena saber si se cuenta con esta información y en qué estado está. No sé si a los capturados se les toma foto de sus caras y se ingresan a las bases de datos, a las que debe tener acceso la aplicación, que va a hacer que este proyecto tenga éxito. La implementación de la red inalámbrica 5G es fundamental para que esto tenga el mejor funcionamiento.



Otro factor muy importante es qué va a pasar cuando la aplicación reconozca caras de delincuentes. ¿Se van a instalar pantallas en sedes de la Policía en las que se prenderán las alarmas si esto sucede? Esto es absolutamente necesario, pues, de lo contrario, para qué van a servir las cámaras de reconocimiento facial. La forma como funciona es que en la pantalla las caras de las personas normales aparecen en verde, pero si aparece una cara reconocida en la base de datos de delincuentes, esta se pone roja. A así, quien está frente a la pantalla se percata de la presencia de delincuentes.



La aplicación que manejará este sistema debe estar siendo usada en otras ciudades para que se tenga la experiencia de cómo instalarla, se sepa qué problemas se pueden presentar y que cumpla con todos los requerimientos necesarios para la mejor solución. Entre otras, me surge la pregunta de si se tiene un documento con los requerimientos, paso que es indispensable para la compra y el desarrollo de una aplicación.



Espero que nuestra injusta justicia no empiece a ponerle trabas a la toma de fotos de los capturados, así sean dejados en libertad mientras se juzgan. Ojalá colaboren para que la delincuencia no se apodere de nuestra ciudad.



* * * *



Gracias a la Policía por haber detectado los explosivos con los que iban a hacer atentados en Bogotá. Los medios deberían destacarlo, porque fue un gran logro que evitó muchas muertes.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

