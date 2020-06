Seguridad digital en nuestra conciencia

Cuando el crecimiento del uso de la tecnología se acelera, los riesgos de ataques digitales también aumentan. La regla más importante para evitar esto es tener la seguridad en la conciencia. Si no, significa que aunque la puerta digital esté cerrada, no se le ha puesto candado.

Algunas recomendaciones importantes para acentuar esta conciencia son: Piense antes de hacer clic en un enlace que venga en un correo electrónico o en una página web. El correo debe haber sido enviado por alguien conocido y, aun así, el texto del mensaje debe ser confiable y significarle algo al usuario. La página web debe ser conocida, y cuando aparecen páginas conocidas a las que se accede por un clic en un correo se debe tener presente que puede ser ‘phishing’, por lo que hay que mirar la dirección de la página para ver si es la del sitio al que se va a acceder, como, por ejemplo, www.grupobancolombia.com, y no bancodecolombiabogota.com, la cual no es una dirección o URL correcta.



Siempre que navegue utilice sus propios equipos. Hacerlo desde equipos prestados no garantiza seguridad, porque no se sabe si su ‘software’ está actualizado o si tienen antivirus u otras cosas.



Use contraseñas que contengan minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales, y trate de no usar la misma para todos los sitios en internet que la requieren. Para esto hay aplicaciones que encriptan sus claves, y para acceder a ellas solo hay que recordar la clave de la aplicación.



Siempre actualice sus aplicaciones y su sistema operativo, Windows o IOS. El antivirus debe estar actualizado. Cuando se conecte a un sitio de internet, verifique que sea seguro. Esto se puede hacer viendo si la dirección empieza con https, es decir, que termine en s. Si no termina en esta letra, significa que no es tan asegurado. Si va a hacer una transacción, no la haga si el sitio no está asegurado.



Algo muy importante: algunos delincuentes digitales usan ingeniería social, que es manipular a las personas para sacarles información que les permita penetrar a su equipo. Ganarse la confianza para pedir un computador prestado por unos minutos, en los cuales lo infectan con un ‘malware’ para que le revelen las contraseñas tecleadas, es un ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con esto.



Llegó la hora de tener en la conciencia que el mundo digital es un botín para los delincuentes y hay que tener su seguridad en nuestra conciencia.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co