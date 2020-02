Se rompió la neutralidad de la red

Regresó Uber a Colombia con un contrato que ha dado mucho que hablar. Solo queda esperar qué va a suceder en términos legales sobre la nueva propuesta de esta aplicación. Sin embargo, hay un tema que está estrechamente relacionado con lo que determinó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en cuanto a la prohibición de Uber de prestar sus servicios como lo hacía antes, y es lo que tiene que ver con la neutralidad de la red de internet.

La neutralidad es un principio que sostiene que la información que circula por internet se debe mover de manera imparcial, sin tener en cuenta de qué contenido se trata, cuál es su origen y cuál su destino. Esto quiere decir que ningún operador les puede dar prioridad a unos contenidos porque son de él y transmitirlos a mayor velocidad que otros que le compiten, o no permitir el acceso a contenidos de su competencia por medio de su red, solo por dar dos ejemplos.



La decisión de la SIC de notificarles a los proveedores de servicios de transmisión por internet que no se puede tener acceso a la aplicación Uber es una violación de la Ley 1450 del 2011, que protege y sustancia la neutralidad de la red en Colombia. Esto es equivalente a que un operador no permita acceder a una aplicación desarrollada por otro operador que le compite a la de él, cuando se estén usando sus servicios de transmisión de datos.



Este precedente de violación de la neutralidad de la red, hecha por la SIC de una manera poco inteligente, es algo funesto y bastante incómodo para los que disfrutamos de esta neutralidad, la que nos garantiza que, sin importar qué servicio utilizamos para navegar por internet, podemos usar cualquier aplicación digital móvil o acceder a cualquier contenido.



La SIC pudo haber tomado las decisiones que hubiera determinado fueran las necesarias, aunque mucha gente no estuviera de acuerdo, para evitar el uso de esa aplicación, pero nunca se debió hacer violando la neutralidad de la red, y por lo tanto, contraviniendo la ley de la República, la 1450 del 2011.



Pésimo precedente sentó la SIC, además de haber terminado con un servicio que satisfacía a muchos colombianos, mucho mejor que el prestado por los taxis amarillos. Es hora de que la SIC se ponga del lado del bienestar de los ciudadanos y analice cómo puede actuar para que nos sintamos mejor y más satisfechos.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co