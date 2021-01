Se fue el 2020, llegó el 2021

Pasó el año 2020, que pensamos iba a ser el peor de nuestras vidas, pero con lo que está pasando ahora no sabemos si este va a destronar al pasado. Lo destacable del año pasado fue la consolidación de algunas tecnologías que estaban bajo el tapete y que, debido a los encierros, se van a quedar para los años que vienen.

El comercio electrónico ya fue aceptado por los comerciantes como un canal de ventas que se puede establecer como el más importante con el paso de los años. Comprendieron que para los compradores es más fácil adquirir lo que necesitan desde sus casas que ir a almacenes. Lo importante es que quienes cuentan con canal de ventas por internet tengan en cuenta que los precios deben ser buenos; el portal, fácil de usar, y que se debe generar mucha confianza en la transacción, pues la competencia solo está a un clic de distancia.



Con la realidad aumentada se ha solucionado el problema de poder apreciar cómo se le ve a uno la ropa o los anteojos, por dar dos ejemplos, como se hace en las compras físicas. Con RA el sitio de compras virtual puede ponerle la ropa a una foto del comprador o las gafas en su cara para que aprecie como las luce.



La inteligencia artificial también llegó para quedarse. Hay trabajos que consisten en seguir guiones o responder preguntas, lo cual perfectamente puede hacerse usando aplicaciones cognitivas que tiene inteligencia artificial como su columna vertebral. Por ejemplo, un centro de llamadas que responde preguntas sobre cómo hacer un trámite va a desaparecer con esta tecnología.



Estas aplicaciones aprenden con las preguntas que se les hacen y las respuestas que dan y si no, se dejan entrenar para ponerse al día.



Surge el problema de los empleados que van a quedar cesantes. La solución es que sean creativos y generen oportunidades que no sean fáciles de ser realizadas por aplicaciones. Este es el reto que se está creando, pero es superable.



Bienvenido año 2021 y que ojalá la salud del mundo se recupere y no sigamos como animales enclaustrados. Hemos aprendido a usar la tecnología, pero hace falta salir, relacionarse más con los amigos y la familia, asistir a eventos, partidos de fútbol, especialmente de Millonarios, y revivir una vida como la de antes. Y debemos aprender de estos hechos para crecer y aprovechar mejor nuestras vidas.



Feliz año, lleno de salud, para todos mis lectores.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co