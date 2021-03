Robo de datos de empresas grandes

Es increíble la noticia que reveló cómo los delincuentes digitales ‘hackean’ las bases de datos de empresas grandes para sustraer los datos confidenciales de sus clientes.



Esas empresas, que son muchas según la noticia publicada en este diario, creen que los datos están seguros por estar almacenados en sus computadores. Hay requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que las empresas le hagan conocer las políticas para asegurar las bases de datos de sus clientes, lo que seguramente no se ha cumplido, y la SIC tampoco ha hecho nada para hacerlos cumplir.

Además de todas las políticas de seguridad que sus empleados deben seguir, como se ha explicado en esta columna, las bases de datos se deberían encriptar o codificar para que, si alguien accede a ellas, su contenido no pueda ser leído por los delincuentes, a menos que conozcan la llave con la que se codificó.



Con la pandemia, también hay que tener unas políticas muy claras respecto a la seguridad digital de los empleados que trabajan desde sus casas, usando computadores propios o de la empresa, que pueden ser utilizados para cosas peligrosas cuando no estén trabajando, como acceder a sitios de internet que instalan ‘software’ malicioso para que cuando se conecten a la red empresarial pueda esta ser ‘hackeada’ para tener acceso a todo lo que esté conectado a ella, como las bases de datos de los clientes.



Es hora de que la SIC haga cumplir las normas establecidas para la protección de los datos de los clientes según la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 del 2013, con el fin de evitar que muchas personas encuentren que sus identidades han sido robadas.



Las personas que hayan sido afectadas económicamente por un delito cometido con su identidad ‘clonada’ podrían demandar a la empresa a la que se accedió, para lo cual es necesario hacer informática forense y decirle a la SIC lo que pasó, porque el incumplimiento de las normas acarrea una sanción económica importante.



Llegó el momento de que la SIC cumpla con sus deberes haciendo que las empresas grandes empiecen a acatar las normas establecidas para la protección de los datos de sus clientes y, si no, les impongan las sanciones para estos casos. ¡Es hora, es ya, SIC!



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co