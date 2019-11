Redes sociales y terrorismo

Las redes sociales se han impuesto como un medio de comunicación, el más grande, en el cual aparecen noticias verdaderas y falsas. Pero lo más grave es que se usan para afectar las mentes de sus usuarios.



En el caos en que estamos, se han encargado de reemplazar las balas de las guerras por balas virtuales para atacar a la gente inocente, haciéndole creer barbaridades que no están sucediendo. No es sino leer los trinos de Petro, Cepeda, Barreras y otros que quieren hacer creer que las noticias de los vandalismos fueron divulgadas por el Estado y que han sido con respaldo de miembros de la Policía.

Da para pensar cómo Twitter no les suspende las cuentas a estos, que están incitando a la violencia, como Petro, que insiste en que el caos se mantenga, perjudicando el bienestar, empleo, transporte de los que vivimos en la capital, mientras que con la de Álvaro Uribe sí tomaron medidas.



Es muy importante entender que quienes están detrás de este caos están utilizando las redes sociales para enviar videos y noticias falsas a fin de generar terrorismo. Los que las reciben entran en pánico y las retransmiten de inmediato a sus contactos, lo cual lleva a que se cumplan las metas quienes están detrás de todo esto.



Muchos medios de comunicación que en estos días publican noticias que relatan golpes y desmadres de la Policía, como el de la mujer que fue golpeada por un miembro del Esmad, basándose en un video editado para mostrar solo el ataque a la mujer y transmitido por Twitter, hacen que la gente tome partido del lado de los violentos. Menos mal, dos días después, alguien envió el video completo, en el que se puede ver a la mujer agrediendo, al parecer con cuchillo, al policía que la golpeó.



Los medios de comunicación deben cuidarse del sensacionalismo y ser informantes de cosas sustentadas, con fuentes verdaderas y no basadas en trinos o en información de redes sociales, sin fuentes reales y con poca corroboración.



Llegó el momento en que el colombiano tiene que agradecer al Ejército, fuerza que nos ha defendido durante años, por lo que debemos abrazarlos como una fuente de seguridad y paz; llegó el momento de no creerles más a las redes sociales usadas por los terroristas para generar eso mismo: terrorismo. Es hora de ponernos del lado de la estabilidad del trabajo, del transporte, de la paz y de las fuerzas que hacen que eso se mantenga.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co