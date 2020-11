Redes sociales... ¿buenas o malas?

Lo que está pasando entre Trump y Biden, gracias a la victoria de este último, que será demandada por el actual presidente estadounidense, no nos debe asombrar a los colombianos, que nos la pasamos viviendo peleas entre alcaldes y presidentes, congresistas y expresidentes. Para resumir, entre todos los de alto nivel gubernamental: Estado, fiscalías, cortes, etc.

Las redes sociales se han vuelto una herramienta para que muchos voten por uno u otro, o para que se pongan de un lado u otro entre tantas discusiones y enfrentamientos que vivimos en este país. En las próximas elecciones presidenciales vamos a ver millones de trinos y de mensajes en redes sociales que hablen mal de algunos candidatos, inventando cuentos que los usuarios van a creer y que van a influenciar la decisión que vayan a tomar.



No me cabe duda de que si Petro va a ser candidato a presidente en el 2022, en Venezuela y en Colombia habrá garajes y bodegas llenos de gente pagada frente a computadores trinando en contra de sus opositores y a favor de él. Los lectores de estos mensajes tristemente los van a creer, sin darse cuenta de que la mayoría van a ser mentiras, y pueden terminar moviendo la balanza para el lado que se han propuesto.



Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales en las campañas electorales y verificar si lo que transmiten es verdad. Las redes no son malas, solamente es ese uso que se les da. Se pueden utilizar para hablar mal de una persona, una empresa o un producto. Cabe preguntase si nuestra justicia tiene claro cuáles pueden ser los castigos cuando alguien demanda a otra persona por una mentira o acusación por una red social. Bien vale la pena que los jueces se capaciten en lo que sucede en este mundo digital, en especial en los delitos que se cometen usando herramientas digitales, para que cuando alguna demanda les caiga en su juzgado sepan claramente de qué se trata, cómo se cometió y cuáles fueron los perjuicios causados.



* * * *



A las personas que leen las malas noticias sobre las Fuerzas Militares y la Policía no se les debe olvidar todo lo bueno que han hecho ni que gracias a ellos no estamos viviendo en un país como Venezuela, lleno de bandidos, donde la gente pasa hambre, menos los del Gobierno. Valdría la pena que los medios destacaran también las buenas obras de los militares y la Policía. Muchos estamos en contra de cómo los tratan de mal.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co