Radar para tecnología

La tecnología evoluciona tan rápido que, cuando llega, muchas veces hace que se tengan que tomar decisiones apresuradas, lo cual lleva a que no sean las mejores o que se demoren, perjudicando el avance tecnológico del país.



Hace algunos años visité Corea del Sur, y allá existe un grupo de investigadores cuyo propósito es estar mirando las tecnologías que surgen, ver cómo pueden afectar el país y generar propuestas de normas y leyes para regularlas una vez lleguen con fuerza, para aprovecharlas mucho mejor. Estas propuestas deben ser aprobadas por el gobierno de turno, pero con esto se cierra el círculo de no saber qué hacer cuando se empiece a usar una tecnología sin regularla.

Sería una muy buena idea que el gobierno de Duque creara un grupo de investigadores y abogados que tuviera como principal propósito tener un ‘radar’ permanentemente sobre las tecnologías que están surgiendo, analizarlas y ver cómo pueden afectar el país.



Un ejemplo es Uber, que llegó y creó gran satisfacción entre los usuarios, pero también mucho descontento entre los taxistas ‘amarillos’. Esta aplicación está funcionando hace años y aún no ha sido regulada, cuando ya debería estarlo.



Bitcóin, o cualquier moneda digital, es una innovación muy importante que ya llegó, pero tampoco ha sido regulada, lo que está causando que se use para pagar rescates y como plata para delitos, ya que no puede ser rastreada.



Si existiera un grupo radar, por llamarlo de alguna manera, se habrían tenido propuestas de cómo se podrán regular, no solo las dos mencionadas, sino las que vienen. De nada sirve tener un grupo como este, si lo escogido como que va a llegar y va a afectar al país no tiene una propuesta de regulación, porque si algo caracteriza a este país es la demora en sacar leyes y normas para estas situaciones. Un ejemplo es lo del ente regulador convergente para las telecomunicaciones, televisión, internet y Uber.



Presidente Duque, piénselo y verá que es una buena idea para que cuando llegue una tecnología innovadora tenga el camino pavimentado para que beneficie a Colombia.



Diosdado Cabello demostró ser tan poco inteligente como Maduro, presidente de Venezuela. Decir que los videos de nuestros vecinos caminando y aguantando hambre son falsos es una mentira tan grande como la de Maduro, quien dijo que con la moneda electrónica Petro se están pagando asuntos de ese país. Esa moneda aún no existe según una investigación de Reuters.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co