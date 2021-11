¿Qué pasó con la red 5G?

Se aplazó la licitación para la red inalámbrica 5G, lo que es bastante inconveniente para el paso que Colombia tiene que dar para cerrar la brecha digital.



En un artículo publicado en ‘Portafolio’, desde Mintic se afirma que este proceso se puede demorar hasta un año y medio más, lo que en términos de tecnología significa 10 años, ya que 1 año en este tema se traduce en 7 años calendario.

Para ciudades digitales, para usuarios que ya tienen su vida basada en la tecnología por el trabajo virtual, el comercio electrónico y el entretenimiento digital, esta red es fundamental. Con ella se puede contar con velocidades bastante superiores a las que se logran con la 4G.



Para poder tener ciudades verdaderamente inteligentes es muy importante la 5G, ya que todos los aparatos se conectan a servidores con aplicaciones en las que se tienen que tomar decisiones rápidas y devolverlas a los equipos.



Ya en el mundo se está hablando de una red 6G. Esto quiere decir que cuando se implemente esta última, muy seguramente seguiremos tratando de saltar la brecha digital con tecnologías que no van a ser las más actuales.



No es entendible por qué tomar estas decisiones, como la de sacar adelante la licitación de 5G; ahora se va a tomar un año y medio más, cuando se venía hablando de que eso ya iba a ser una realidad. Los que rigen a Colombia tienen que empezar a pensar en la apropiada oportunidad para tomar las mejores decisiones y no dejarse apabullar por asuntos burocráticos.



El Mintic muy seguramente tiene un plan de proyectos hacia el futuro, el cual se debe cumplir rigurosamente, y no se debe dejar poner un palo en la rueda para que se atrasen o no se puedan hacer. Es tiempo de que Colombia tenga un proyecto de digitalización del país y se cumpla. No estoy diciendo que no se han llevado a cabo cosas buenas. Sí se han ejecutado, pero esto de la red 5G es algo que tiene una alta prioridad y no debe ser demorado más. Como todo lo que se proyecta, debe haber entregables basados en un calendario y en las prioridades que el tema requiera.



* * * *



Como se hace con frecuencia en este país, todo se destruye en lugar de fortalecerlo. Colombia está clasificada para el Mundial de Catar y sin embargo, aunque es verdad que no se anotan muchos goles, se le da palo a Reinaldo Rueda y a sus jugadores, lo que seguramente hace que se les baje el ánimo. Si Colombia no clasifica, todos los que siembran ese veneno también serán culpables de ese resultado.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN



(Lea todas las columnas de Guillermo Santos Calderón en EL TIEMPO aquí).