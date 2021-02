Por fin, un camino digital

Uno de los retos de los gobiernos es el de adaptarse y poder moverse con la velocidad requerida en la ruta digital, que hoy es la más transitada. El Ministerio de la Tecnología, Informática y Comunicaciones (Mintic), nombre que sugerí en una columna hace muchos años, cuando se llamaba Ministerio de las Comunicaciones, está jugando un papel muy importante en este proceso.

Las subastas de espectro, conseguir empleos tecnológicos, la capacitación gratis en temas de tecnología, como programación en lenguajes como Python y Java, los más populares para el desarrollo de páginas de internet junto con el HTML, y otras iniciativas le están dando al Gobierno un buen sabor digital. Aún falta mucho, pero se está avanzando por el camino correcto.



Uno de los proyectos importantes del Mintic es el portal (gov.co/territorial) en el que todas las entidades públicas territoriales –alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas, contralorías, entidades de salud, educativas y otras– pueden tener su página de internet. Actualmente, 3.371 entidades la tienen en este portal. En él, los ciudadanos pueden radicar sus preguntas y sus inquietudes, a las que se les da respuesta en un tiempo corto. Ya se está viendo una buena digitalización del país proveniente del Ministerio, cuya responsabilidad es esa. En la infraestructura del portal para la vacunación para el covid (mivacuna.sispor.gov.co) se debe tener presente que muchos usuarios van a visitarlo y si el ancho de banda contratado no es suficiente, se caerá y no va a servir para nada. También se debe asegurar para que los ‘hackers’ malosos no la vayan a atacar para tumbarla o cambiar los datos que se ven en ella. Eso es muy importante, ya que va a ser muy consultada por los colombianos para determinar cuándo se deben vacunar.



La Liga Femenina de Fútbol sufre las consecuencias de una mala de decisión de la Dimayor, al programarla para solo mes y medio. Eso no es liga ni nada, sino partidos de picados. Por más que haya otros torneos internacionales que se contrapongan al hecho de hacerla como debe ser, todo tiene una solución y esta programación se debe modificar para de verdad empezar a impulsar el fútbol femenino.



Qué bueno sería tener una empresa que la patrocinara. No solo sería una buena decisión de marca, sino que se ganaría la gratitud de todos los colombianos que queremos ver a las mujeres en el fútbol profesional, como debe ser. Ojalá surja un patrocinador.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

