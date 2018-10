Por favor, tener cuidado

Toda nuestra vida depende de la tecnología, nuestra información está digitalmente archivada en un computador o celular, usamos nuestros equipos móviles para hacer transacciones financieras, tenemos televisores inteligentes y otros equipos conectados a internet, pero aún no se tiene conciencia de la seguridad digital.



Este tema lo he tratado varias veces, pero me parece importante volverlo a hacer porque, como lo muestran las estadísticas, los delincuentes digitales son los que se hacen con los grandes botines. En lo que va corrido de este año, sus ‘ganancias’ ya llegaron a 1,5 trillones de dólares; es decir, 1,5 x 10 a la 18.

Muy poca gente cambia sus palabras claves con frecuencia, sea la de tarjetas de crédito o débito (pin), las de su correo, entradas a sus bancos y sitios web en los que hacen transacciones. La recomendación es hacerlo mínimo cada tres meses. Otra mala costumbre –debido a que la gente dice no poderlas recordar– es usar la misma clave para todos los sitios arriba mencionados. Esto no es fácil, pero existen aplicaciones para computadores y equipos móviles, como 1Password y Keypass, en los que se pueden almacenar todas las claves y la aplicación las pone automáticamente en los sitios de internet donde se exijan y si se requiere, genera claves bastante seguras. Esto haría que el usuario solo se tenga que acordar de la clave para entrar a la aplicación. Se debe tener instalado un antivirus en los computadores y equipos móviles y que esté actualizado siempre. También se debe tener actualizado el sistema operativo, sea Windows o Mac OS, pues si no se hace, las fallas que permiten que los ‘hackers’ penetren los equipos quedan sin solucionarse.



Hay que hacer que el antivirus escanee todo lo archivado e instalado en el computador cada quince días y hacerle caso cuando, al navegar por el ciberespacio, indique que una página no es confiable y no acceder a ella.



Nunca deben conectar una memoria USB al computador sin haberla vacunado, no importa de donde venga. Nunca dejen el computador firmado, ponerlo a dormir es lo indicado en un sitio de trabajo o por donde transite mucha gente. No se deben usar redes de wifi públicas para entrar a sitios que exigen claves porque podrían estar ‘hackeadas’ o le pueden estar grabando lo que se teclea por encima del hombro.



Llegó el momento de ser cuidadosos en el mundo digital y evitar todos los riesgos que existen actualmente.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co