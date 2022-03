Pandemia y seguridad digital

No me voy a cansar de insistir en el tema de la seguridad digital porque con la penetración de lo digital, debido a la pandemia, crecen estos delitos para robar información confidencial que permita hacer transacciones para obtener dinero, o que secuestra los datos de una empresa para obtener rescates en monedas electrónicas y otros botines que se pueden lograr con información privada.

Veo a mucha gente conectada navegando por internet o haciendo transacciones en sitios privados, como bancos, usando las redes inalámbricas de cafés, aeropuertos y otros sitios públicos. Esto constituye un alto riesgo, ya que esas redes pueden ser clonadas para hacer que el usuario crea que está conectado a la del sitio, cuando en realidad lo está a la del ‘hacker’, quien le está viendo lo que escribe en su computador: claves, códigos de usuarios, etc. Para evitar esto se debe conectar desde un sitio público, así sea la red legítima, usando siempre una VPN –‘virtual private network’–, que significa Red Privada Virtual. Con esta aplicación, todo lo que se escribe se cifra, y no puede ser leído sino cuando llega a su destino real.



En los computadores, celulares o tabletas no se deben tener archivos con las claves u otros datos que le permiten al ‘hacker’ de sombrero negro entrar a los sitios privados del usuario. Ahora que existen aplicaciones de ‘fintech’, es decir, del mundo económico y de finanzas, con los que se pueden pagar facturas y hacer compras, es importante cuidar mucho los celulares y no cargarlos en el bolsillo del pantalón.



Así como ya casi todo se puede hacer de forma digital, compras, pagos, entretenimiento, los delincuentes están viendo esto como terreno abonado para sus fechorías. Y puede ser muy efectivo, gracias a que la seguridad digital no se tiene muy presente, dejando puertas abiertas para que se penetren los equipos.



Siempre se debe tener un programa para seguridad digital en los computadores, tabletas y celulares. Recomiendo investigarlos en internet para detectar cuál es el mejor, antes de adquirir uno. Una vez instalado, los equipos se tienen que vacunar por lo menos una vez cada quince días.



La seguridad digital, reitero, es algo muy importante para tener en cuenta, hoy más que antes, debido a la pandemia que estamos viviendo y que hizo que el mundo digital se consolidara como una herramienta fundamental en nuestras vidas. No se les olvide asegurarse.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN