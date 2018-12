A veces se le mete a uno la idea de que este es un país de locos por todo lo que está pasando, y va en contravía de nuestro bienestar y nuestro progreso.



En este país de locos se pospuso la ley de TIC, que haría que se abriera la puerta a emprendedores e inversionistas y el camino digital se volviera más fácil y nos llevara a buen término, solo con el fin de buscar la aprobación de la ley de financiamiento, que lo que hace es todo lo contrario. Es como si alguien tuviera cáncer y una cortada en el dedo de una mano, y el médico le pusiera una cura y antibiótico en la herida y le dijera que volviera dentro de seis meses para tratarle el cáncer.

El regulador convergente de todo lo que tiene que ver con TIC, televisión, radio, internet, etc., debe aprobarse; eso sí, que sea independiente. La subasta de los 700 MHz del espectro sigue estando en espera, cuando se necesita para hacer crecer la penetración de internet móvil. ¿Hasta cuándo?



Es increíble que todo esto esté sucediendo en este país de locos en que la justicia es lo más injusto que se puede tener, liberando a delincuentes con hasta 60 anotaciones, a agresores de mujeres, por nombrar solo algunos, haciendo que la gente se tome la justicia por su mano.



En este país de locos, en el que un buen abogado es el que obstaculiza y demora los procesos para que se llegue al vencimiento de términos y los acusados queden libres, lo que se ha visto en casos de los corruptos. Claro, acá también entra en juego nuestra injusta justicia.



En este país de locos, en el que no se habla sino de lo malo, poniéndole la mano encima a lo bueno para que no se vea y destacando las pésimas noticias que suceden. No es sino tener una buena idea para que surjan personas que empiezan a contradecir y hablar mal de ella, sin proponer mejores alternativas que la mejoren. No es sino ver lo amarillistas que se han vuelto los noticieros de nuestra televisión, menos ‘Noticias Uno’, en el que el 90 por ciento de su contenido es sobre asesinatos, violaciones y accidentes.



En este país de locos se les cierran las puertas a aplicaciones como Uber –que lo único que tienen son beneficios de transporte para los colombianos–, violando el derecho al trabajo. Es un portazo a los emprendedores que vienen con buenas ideas que transforman lo tradicional, para bien de todos.



En fin, espero que el próximo año dejemos de ser tan locos y nos volvamos más racionales. Feliz Navidad y un muy buen 2019 para mis lectores, y nos vemos el 14 de enero.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co