Ojo con el covid-19 digital

Lo que está pasando en todo el mundo debido al covid-19 nos ha cambiado nuestra forma de vivir. No poder ir a cine, o hacerlo a pocas reuniones; eventos cancelados, cero deportes, colegios cerrados y otras cosas que se cancelaron por miedo a la propagación de este virus es algo con lo que tendremos que convivir quién sabe cuánto tiempo.



Desde el punto de vista digital, hay que tener en cuenta el alud de noticias falsas que circulan en redes sociales. Todo tipo de fotografías, gráficas, GIF y videos se están transmitiendo por ellas y están siendo creídos por los usuarios, lo cual les está abriendo la puerta a los ‘hackers’.

El ‘software’ malicioso troyano es aquel que va montado en un archivo y el cual, una vez se baje o se abra el archivo, infecta el equipo. Gracias a la receptividad de los usuarios a estas noticias y archivos, los ‘hackers’ la están usando para penetrar muchos equipos. El ‘phishing’, que es una forma de ‘hackear’ y consiste en manipular al usuario para que crea en un correo electrónico, un trino o un archivo y lo abra o utilice un enlace que, supuestamente, lo podría llevar a que conociera más sobre cómo prevenir el contagio del covid-19, también está siendo muy usado para ‘hackear’.



Debemos tener mucha cautela cuando se vaya a abrir un archivo, una fotografía o usar un enlace, especialmente desde un computador, para que no se le vaya a abrir la puerta a un delincuente digital. También hay que entender que circula mucha información falsa relacionada con este fenómeno de salud, y antes de creerle hay que verificar quién la mandó y si es auténtica y creíble.



Ya hay casos de ataques digitales a países usando correos con información falsa sobre el coronavirus para crear terror, ataques generados en Rusia, Corea del Norte y China. Esto es lo que digitalmente nos espera en el futuro, con coronavirus o sin él.



Cartagena está peor que nunca. El tráfico es inaguantable, y no se ve un solo policía por la calle. Los andenes, llenos de basura y de huecos. No hay autoridad. En la calle de Portobello, la del costado del Éxito de San Diego, hay un carro rojo parqueado hace por lo menos 6 meses, con llantas desinfladas y en pésimo estado. ¿Cómo es que la Policía no se ha dado cuenta de esto? Seguramente porque no les importa. Creo que llegó el momento de crear un cuerpo de policía cívica en esta ciudad.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co