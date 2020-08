Ojo al ‘ransomware’

La pandemia que estamos viviendo ha hecho que todo lo del mundo digital crezca, incluyendo los ataques de los delincuentes digitales. El que más se usa es el ‘ransomware’, ‘software’ malicioso que, al infectar un computador, despliega mensajes en los que se exige el pago de un dinero para que el sistema pueda volver a funcionar, luego de haber bloqueado el computador y encriptado los archivos. Este programa se instala en un computador mediante enlaces falsos en correos electrónicos, páginas de internet o mensajes de texto.

¿Por qué están aumentando estos ataques? Una de las principales razones es la confianza que se tienen las empresas de que nunca van a ser atacadas porque son pequeñas o tienen medidas de aseguramiento instaladas. Los ‘hackers’ de sombrero negro tienen en su objetivo compañías de todo tamaño. Las grandes creen que no van a ser atacadas por todo lo que instalaron para protegerse, pero hay muchos ejemplos de estas que han sido penetradas por ‘pandillas digitales’ que tienen todo el tiempo para hacerlo.



Otra razón es la falta de disciplina en muchas empresas para tener actualizados todos sus programas instalados porque esto les toma tiempo, les cuesta y se tiene la idea de que no les genera ningún beneficio. Esto hace que el ‘software’ desactualizado deje puertas abiertas que los ‘hackers’ tratan de abrir diariamente puertas que se cierran con candado con las actualizaciones.



Los empleados de una empresa también pueden ser una causa, ya que muchos no tienen en su cabeza la seguridad informática como algo importante. Los ‘hackers’ pueden llenar una empresa con correos que llaman la atención y contienen enlaces que hacen que los ataques con ‘ransomware’ entren a la cuenta del usuario que hizo clic en un enlace que viene en el correo, para luego penetrar la red de la empresa.



Otro factor importante para este crecimiento es que muchas empresas pagan la suma exigida como rescate para que les ‘devuelvan’ sus sistemas y puedan volver a operar. Se sabe de una banda digital que con ‘ransomware’ se benefició en 80 millones de dólares en solo 18 meses.



Llegó la hora de que en las empresas adquieran conciencia de su debilidad ante delitos digitales y tomen las medidas para detenerlos, algunas de las cuales son hacer que sus empleados tomen conciencia de los riesgos y se comporten bien. Y la otra, exigir que las medidas de seguridad hechas para prevenir ataques se ejecuten de verdad y no se queden en un cajón.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co