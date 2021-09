Nuevo mundo para los de sistemas

La tecnología se convirtió en el factor más importante en las empresas, en nuestras vidas y, en general, casi en todo. El problema es que son las personas las que siguen manejando este tema, razón por lo cual en muchas de ellas no hay un progreso evidente y benéfico.

Los encargados de la tecnología a veces se ven coartados por sus jefes, que creen que lo único que tiene sentido es pedir que se haga esto, o lo otro, y no ven que para que en realidad la transformación tecnológica tenga efecto se debe tener abierta la cabeza a cosas nuevas y diferentes, y no siempre a mejorar lo que ya se tiene.



Los gerentes de sistemas o, por decirlo así, los responsables de este tema en las empresas deben establecer una muy buena relación con los encargados de todas las demás áreas, conocer lo que hacen y cómo lo hacen, para tener un conocimiento amplio de todo lo que sucede. Es un error grande tener un grupo de trabajadores en sistemas totalmente aislados de los demás departamentos, ya que todos juntos pueden pensar mejor y se les pueden ocurrir mejores formas de hacer su trabajo y hasta de crear nuevos negocios de la empresa.



Crear un grupo de innovación compuesto por expertos en sistemas y con empleados de otros departamentos u otras áreas puede hacer que la empresa acoja la transformación digital de una mejor forma y más eficientes resultados. Las ideas que surjan de este grupo deben tener un camino fácil y abierto para poderlas presentar a los altos directivos, eso sí, con casos de pruebas de concepto y de valor para que de verdad sean atendidas y vistas como algo importante para la empresa.



También es muy valioso que cuando otros departamentos se reúnan con sus clientes, se considere invitar a esas reuniones a personal de sistemas, ya que para ellos es muy importante conocer qué piensan y qué quieren otras empresas o personas que hacen negocios con la empresa, pues eso les facilitaría poder ver mejor el uso de la tecnología para satisfacerlos más.



Hoy en día no basta con que un responsable de la tecnología de una compañía tenga todo funcionando muy bien, sino que se requiere que emita ideas de transformación digital que beneficie a la empresa. Eso funcionaba así antes, pero con los cambios digitales esto ya no es suficiente. Ahora hay que ser creativo para poder generar ideas que, basadas en la tecnología, hagan que la empresa ofrezca mejores servicios, satisfaga más a sus clientes y se creen nuevos negocios.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

