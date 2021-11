Nueva ‘Urbanidad de Carreño’

Siempre se habla de la ‘Urbanidad de Carreño’, que es un libro sobre urbanidad, como lo dice su título, y de buenas maneras de comportarse. Ahora es importante que se actualice ese libro para adecuarlo al uso de las nuevas tecnologías, al comportamiento de los seres humanos cuando las usan. Es muy importante que los ‘millennials’ entiendan que hay otras maneras de vivir diferentes a las de estar pegados a un aparato electrónico, sea celular o tableta.

Hay claras muestras de cómo ha cambiado la interacción entre los seres humanos que usan la tecnología y las aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook y otras. No es sino entrar a un restaurante para ver casi todas las caras pegadas a un celular, en lugar de estarse riendo y conversando con los amigos sentados en la misma mesa. Los he contado algunas veces y son más del 70 % de los asistentes que lo hacen.



En cines o espectáculos, el brillo de las pantallas de los celulares o tabletas se ha vuelto algo muy incómodo para los que tratamos de apreciar lo que se transmite por el telón o sucede en el escenario, ya que la luz que se transmite nos interrumpe la clara visión de lo que se pretende disfrutar.



Muchas veces cuando se está esperando una consulta médica u otra cosa, no falta el que está oyendo sus mensajes, música, viendo Instagram, TikTok, Kwai u otras redes sociales con el volumen en alto, e incomoda a quienes están sentados cerca, sin el respeto que se merecen.



No es que no se deban seguir usando las aplicaciones de mensajería o que se dejen de usar las redes sociales, pero que se atengan a un comportamiento decente, respetando a los que están alrededor; establecer conexiones cercanas con otras personas, amigos, colegas, en lugar de sumergirse en el mundo digital en un aparato móvil y sentir comodidad, cuando se encuentran totalmente aislados del ambiente que se genera cuando se está hablando con personas cercanas.



La tecnología ha traído muchas cosas buenas, pero tiene su lado oscuro, y es que ha cambiado el comportamiento social de las personas que se sienten más amigas de su celular que de aquellos cercanos a ellas. Muchos ‘millennials’ no van a estar de acuerdo con lo escrito, pero los que hemos vivido en ambientes diferentes al que se vive hoy conocemos la importancia de la interacción entre seres humanos, la amistad, la conversación, la risa y el sentirse conectados personalmente a su familia y amigos.



