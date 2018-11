Noticias falsas mortales

Tragedias como el linchamiento de un hombre a golpes y hasta a cuchillo, en el sur de Bogotá, y agresiones a un muchacho en Medellín por falsas noticias trasmitidas por Twitter hacen que sea importante empezar a educarse en cómo detectar si una información proveniente de una red social –sea Facebook, Twitter, Instagram, etc.– es falsa.



Una información sobre alguien que vende niños o que los viola, como ocurrió en estos casos, antes de que sea retransmitida y se vuelva viral, debe ser reconfirmada consultando los principales medios de comunicación en internet. Si en ellos no aparece, no se debe retransmitir porque la cubre un manto de duda.

Lo primero que hacen muchas personas es enviar a todos sus contactos cualquier trino o información que les llegue y consideran se debe hacer conocer, sin calcular las consecuencias. Se debe obrar con mucha prudencia en el manejo de todo lo que se trina o se publica en las redes sociales, teniendo en cuenta los efectos que puede causar.



No voy a mencionar lo que está pasando con los ‘bots’ que usan las redes sociales para mover asuntos o favoritismos políticos hacia uno u otro lado. Eso se está usando hace rato y quedó demostrado en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Un ‘bot’ social es una aplicación que se usa en redes sociales para generar noticias y favorecer ciertas ideas, hacer relaciones públicas o ayudar campañas políticas, haciéndose pasar como seguidor de un usuario de la red o usando una cuenta falsa.



Los usuarios de Twitter o de otras redes no podemos convertirnos en ‘bots’ sociales retransmitiendo información mentirosa que, como quedó demostrado, puede poner en riesgo la vida de personas. Cuando los recibamos, debemos constatar la veracidad del mensaje antes de convertirnos en ‘bots’.



La influencia que tienen las redes sociales entre los usuarios se está convirtiendo en arma de doble filo. Gracias a que nos destapamos en ellas, dando a conocer nuestras personalidades, gustos y favoritismos de una manera sincera, esto hace que sean utilizados para implementar ‘bots’ sociales que envían mensajes que recibimos con agrado porque están hechos a la medida de nuestros gustos, los que han sido detectados al analizar lo que ponemos en las redes. Debemos tener cuidado con lo que recibimos, e insisto, antes de que lo retransmitamos hay que verificar si es verdadero o no.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co