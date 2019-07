Notarías sin papel

Visitar una notaría es vislumbrar toneladas de papel archivadas en cajas, cajones y otros muebles en los cuales se encuentra información de innumerables trámites hechos por civiles en muchísimos años.



Ahora que existen la tecnología, las comunicaciones y las aplicaciones necesarias para poder tener una notaría sin papel, es increíble que no estén adoptando todo esto porque sin duda se beneficiarían estas oficinas, convertirían su trabajo en algo muchísimo más eficiente para cuantos laboran ahí y quienes acuden a ellas para hacer trámites.

Ya existen las tecnologías certificadas para que las firmas digitales sean totalmente válidas y no se puedan falsificar, para que pueda comprobarse si un documento enviado por internet en forma digital llegó a su destino y fue recibido, y el que lo recibe también puede certificar que lo envío la persona correcta.



Con base en las seguridades descritas arriba, se podrían hacer muchos trámites desde los hogares sin necesidad de acudir a la notaría, facilitándoles la vida a todos y reduciendo los costos.



No debe de ser muy difícil imaginarse lo que es buscar un documento de un trámite hecho hace muchos años, ya que en un archivo físico, esto es complicado. Si se usaran aplicaciones inteligentes que permitieran una buena gestión de estos documentos en forma digital, se podrían hacer búsquedas basadas en su número para encontrar uno particular, por un nombre en el cual se hallarían todos los que pertenezcan al interesado; y, en general, podrían hacerse búsquedas inteligentes, como, por ejemplo, documentos relacionados con ventas de casas en una zona por un valor que esté entre un rango específico y otros parecidos que permitirían hacer análisis inteligentes.



En las notarías se conserva una gran cantidad de datos que podrían suministrar mucha información sin violar la privacidad que se encuentra en ellos. Y si todas las notarías se conectaran por internet, pues no sería necesario ir a una en la que reposa un documento para pedir una copia de una escritura, por ejemplo. Se podría hacer desde la casa o desde cualquier otra notaría. Ya es hora de que las notarías se empiecen a sumergir en el mundo digital.



Qué locura la justicia de este país. Una condena de 17 años a Arias, así fuera culpable, es muy alta, mientras que, por otro lado, le pavimentaron la carretera a un narcotraficante, secuestrador y violador como Santrich para que se fugara, en lugar de encerrarlo. Y qué tal el violador en Guaviare, capturado con tres anotaciones por el mismo delito. Solo falta que lo vuelvan a soltar.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co