No una, sino dos guerras

Se habla mucho de la guerra militar –si es que se la puede denominar así por los crímenes de guerra supuestamente ejecutados por los rusos–, pero no se habla de la muy posible segunda guerra: la cibernética.



Actualmente los rusos tienen muchos ‘hackers’ de sombrero negro con profundas capacidades, como se ha demostrado en anteriores ataques. No me cabe la menor duda de la guerra con ciberataques de los delincuentes digitales de ese país a muchos objetivos de las naciones consideradas enemigas.

No es difícil imaginarse los daños que se pueden causar si se tumban, por ejemplo, los sistemas de las entidades que suministran energía, agua o combustible. Ya hay un antecedente de un ataque a una empresa que suministra gasolina en la costa este de Estados Unidos, área que se quedó sin ese vital elemento durante muchas horas, lo que generó cuantiosas filas de automóviles, en espera de poder abastecerse de ese combustible. Hay que imaginar los efectos devastadores de ataques exitosos a empresas que dotan de algo indispensable a otras compañías o a los habitantes o que prestan servicios muy importantes, como el sistema bancario o de transporte.



El solo pensar que con un ataque digital se puede lograr que TransMilenio no preste el servicio en Bogotá por muchas horas. Esto haría que de pronto el efecto fuera peor que el de una bomba, solo para mencionar los efectos de terrorismo que se lograrían.



Hay que esperar a ver qué sucede en este campo, ya que sería la primera vez que en el mundo digital se libraría una batalla entre países, promovida por los gobiernos. Por eso es fundamental que se piense en una defensa acertada y efectiva para mitigar estos ataques cibernéticos, protegiendo así a los que dependen de las empresas o entidades atacadas.



En las elecciones que se vienen en Colombia esto es muy importante, ya que no dudo que desde Cuba, Venezuela o Rusia pueden venir ataques de este tipo para seguramente asfaltar el camino de su copartidario Gustavo Petro. Así es como trabaja ese sector para lograr sus resultados. Colombia debe establecer una entidad con ‘nerds’ que estén vigilando y anticipando este tipo de ataques. Está en mora de hacerlo. Por ahora, lo importante es que la Registraduría suba las defensas al máximo para evitar cualquier ataque a sus servidores, los que van a suceder, y poderles dar transparencia a los resultados, así los perdedores, solo si son de izquierda, salgan a decir que les hicieron trampa.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co



(Lea todas las columnas de Guillermo Santos Calderón en EL TIEMPO, aquí).