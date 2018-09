No es si sí o no, sino cuándo

Como lo manifesté antes, la pregunta que se hacen muchas compañías de si van a ser víctimas de los ‘hackers’ debe ser respondida no en el sentido de si van a ser atacadas, sino cuándo, de qué manera y qué información van a atacar.



Por tal razón, muchas empresas están considerando qué deben hacer cuando esto suceda para mitigar el efecto del ataque. Lo primero, tener preparada una estrategia para avisar a los medios y los clientes qué información confidencial fue robada mediante un ataque digital. Se debe sensibilizar el departamento de la empresa que maneja las relaciones con los medios y los clientes, para que puedan informar lo sucedido de forma que no deje dudas y de cierto modo los tranquilice.

Debe establecerse quién divulga esta información para evitar que sean muchas las personas de la compañía, y se debe tener un guion claro y exacto que revele los efectos que se están mitigando y qué deben hacer los clientes para impedir que sus datos confidenciales –tarjetas de crédito, número de cédula, etc.– sean usados, generándoles problemas.



Otro paso importante antes del ataque es identificar la información que tenga valor para un ‘hacker’. Estudios han revelado que los datos en la nube o en centros de datos pueden ser los objetivos del futuro de los ‘hackers’, ya que en ellos se almacena cada día más información. Obviamente, los planes de comunicación preparados deben contemplar qué tipo de datos pueden ser sonsacados por los ‘hackers’, y ser diseñados según esto.



Es claro que se deben tomar las medidas para evitar que se produzca un ataque digital. Ello implica instalar ‘software’ y ‘hardware’ especializados, mantener siempre actualizadas las aplicaciones y los sistemas usados en los computadores y servidores, impedir que los empleados usen en sus equipos memorias USB que no hayan sido vacunadas por el antivirus y, sobre todo, no ser tacaños en el presupuesto que exige tener una buena seguridad digital.



Lo más importante es tener conciencia de que esto va a pasar. Nunca pensar ‘esto a mí no me pasa’. Siempre estar con las antenas prendidas.



* * * *



Qué poca credibilidad deja la Corte Suprema de Justicia con lo de la chuzada al teléfono de Álvaro Uribe. Nadie les cree la excusa de que no sabían que era el de él. Parece que se contaminaron de la poca inteligencia de Maduro y Diosdado Cabello. ¡Qué vergüenza!



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co