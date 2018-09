Modernizar el sector TIC

Se radicó el proyecto de ley para la modernización del sector de las tecnologías, la informática y las comunicaciones (TIC) del país. Aunque el título suene un poco raro al mencionar modernización de las tecnologías, su propósito es muy importante, ya que ataca varios campos en los que han reinado el desorden, el atraso y la confusión.



Las TIC atraviesan todos los sectores de un país, y no se puede usar en uno solo, pues puede afectar positivamente todas las áreas de las que los colombianos dependemos diariamente, como transporte, salud, comercio, entretenimiento, gobierno, finanzas, etc.

Algo muy importante, a lo que no se le ha puesto la atención que merece, es la creación de una entidad regulatoria independiente para el sector TIC, que incluye telecomunicaciones, radiodifusión, televisión e internet, con lo que se les daría fin a los múltiples conceptos, muchas veces contradictorios, que actualmente generan diferentes entidades sobre el mismo tema, lo cual dificulta la toma de decisiones importantes. También se establece que las sanciones a que haya lugar serán determinadas por una sola entidad y no por varias, como ocurre hoy.



Esto es en lo que el Gobierno está en mora con nosotros los colombianos: la estabilidad de las normas para el sector TIC, el alargue de la concesión de los espectros electromagnéticos, la subasta urgente de los 700 megaherzios, los estímulos para que se generen soluciones a las conexiones de la última milla, que son fundamentales para conectar a todo el país. Todo esto hará que se les abra la puerta a inversionistas extranjeros, que no han querido entrar en el sector TIC del país por la inseguridad jurídica que existe. El hecho de que en la ley se establezcan prácticas que están muy de acuerdo con lo que internacionalmente se hace, también va a ayudar a que vengan nuevas compañías a abrir negocios en Colombia.



Se van a destinar más recursos para la generación de contenido, ya que por fin se entendió que conectar a todo el mundo con internet de nada sirve si no se puede tener acceso a contenidos y aplicaciones que les sirvan para algo.



Queda en vilo que los congresistas que deben aprobar esta ley entiendan bien los efectos positivos que conlleva y que no empiecen a ponerle palos en la rueda, como generalmente se hace cuando se propone algo que les toca de alguna manera sus intereses o les afecte sus palancas políticas. Deben saber que esto es benéfico para el país.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co