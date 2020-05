Mintic es fundamental

El Ministerio de las TIC ha cobrado una gran importancia a raíz de lo que está pasando en estos meses de cuarentena y pandemia. La tecnología que se usa en internet, computadores, portátiles, tabletas, celulares se ha convertido en herramienta vital. Sin ella no se podría tener educación, no se podría trabajar, no habría entretenimiento.

La columna vertebral es internet. Por esto, el Mintic va a jugar un papel muchísimo más importante que el que venía desempeñando. Debe tener presente que su dominio no es vertical, sino transversal, y que toca a todos los sectores en que nos movemos –la salud, el trabajo, el entretenimiento, la educación–, por lo que debe tener una función de organización para que todos los demás ministerios estén coordinados en sus planes y proyectos que contengan tecnología, que sin duda van a ser muchos.



Esa distancia que se presenta entre algunos ministerios en los que cada uno maneja ese tema como lo ve y como le conviene no puede seguirse manteniendo. Debe haber sincronización y empatía en el manejo de la tecnología, no importa el sector en el que se vaya a usar.



La seguridad informática, algo que el DNP reglamentó para algunas entidades públicas, y a lo que no se le ha hecho seguimiento para ver si se está cumpliendo, es ahora un tema muy importante. El uso de la nube tiene que ser un asunto que se debe empezar a considerar en todos los ministerios para el manejo de sus aplicaciones, eso sí, asegurando la privacidad y la seguridad de lo que en ella se almacene. El internet de las cosas se debe empezar a impulsar en todos los sectores, como una herramienta que puede facilitar y mejorar muchas de las cosas que se están haciendo o se piensan hacer, empezando por las ciudades inteligentes.



La inteligencia artificial y las aplicaciones cognitivas deben tener acogida en las entidades del Estado, pues les brindan muchos beneficios, siempre que se apliquen bien.



En todo este proceso, Mintic juega un papel muy importante. No significa que se meta de cabeza en todo, pero debe haber una coordinación y una sintonía entre todos los ministerios con este, para que el Estado camine sobre una vía digital sólida, recta y que lo lleve a un buen destino.



