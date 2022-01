Llegó la pandemia digital

La tecnología nos ha dado muchos frutos benéficos, pero también ha generado hechos que hay que combatir y tener en cuenta, como el espionaje y terrorismo electrónico y la inundación de falsas noticias por las redes sociales.



Las noticias falsas, o popularmente ‘fake news’, en general son utilizadas para desinformar o manipular a sus lectores. Ahora que se avecinan las elecciones en Colombia hay que considerar que muchos políticos y aspirantes a puestos importantes deben haber creado bodegas de tuiteros para que emitan noticias falsas sobre la competencia y buenas, pero mentirosas, sobre el que se va a ver beneficiado con ellas. Esta va a ser una pandemia digital difícil de combatir y que nos va a inundar en pocas semanas.

Ahora con la pandemia de covid-19, que se ha multiplicado por su variante ómicron, se están llenando las redes sociales de noticias falsas sobre este tema, como que en Medellín iba a haber toque de queda el 31 de diciembre, que en Bogotá iba a darse una cuarentena general, para mencionar unas recientes.



En cuanto a las que se van a manifestar sobre candidatos, a todas hay que ponerles un manto de duda si no suministran la fuente u otros datos que permitan verificarlos.



Las noticias falsas siempre están dirigidas a tocar las emociones y los instintos de los lectores para que tengan un mayor efecto. Siempre se debe comprobar de dónde surgió la noticia y si la fuente es válida y creíble. Puede que sea una entidad, una página de internet o una persona la que emita el trino o la noticia falsa en Facebook, Instagram u otras redes sociales, siempre se debe verificar que la fuente sea confiable y buena. Si no lo es, descartarla, borrarla de inmediato y no retransmitirla.



Otro factor que se debe mirar es el de la redacción y la ortografía. Si no son buenas, se deben descartar; y si se quiere, se puede hacer una búsqueda por internet en fuentes creíbles como periódicos, revistas, canales de televisión para poder hacer un cruce de datos y comprobar si la información es verdadera.



No hablo mal de las redes sociales, que tienen un buen impacto entre los usuarios y que algunas han tomado medidas para contrarrestar estas ‘fake news’, sino que hay que tener en cuenta que así como se usan para cosas buenas, también se utilizan para manipular y engañar a las personas buscando algún beneficio para algo o alguien.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co



(Lea todas las columnas de Guillermo Santos Calderón en EL TIEMPO aquí).