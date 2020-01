Llegó la hora de regular

Después de casi una década de mirar hacia el techo, el Estado colombiano decidió pararle bolas a lo que viene digitalmente y que ha transformado la forma como se prestan muchos servicios.



Llegó la hora de establecer reglas de juego para que el terreno fértil del mundo digital dé frutos que, de verdad, puedan funcionar sin problemas y sin enemigos. Ya que van a regular, hay muchos servicios de transporte que se deben incluir: por ejemplo, el mototaxismo; los taxis amarillos, que prestan transporte colectivo –que sirven como minibuses–, lo que es ilegal pero, obviamente, los gremios de taxistas no dicen nada, y otros más.

Es importante que lo hagan con cabeza abierta, entendiendo muy bien qué es lo que están regulando. Uber es una aplicación y no un servicio. Lo mismo es Cabify, razón por la que no entiendo por qué no han suspendido esta aplicación. Es clave que los reguladores se concentren en establecer normas cuyo objetivo sea beneficiar a los colombianos y no a los gremios, que quién saben con qué hacen presión para que los favorezcan. Esta debe ser la razón fundamental cuando se regula un servicio que utilizan muchos, y los que estamos aburridos con todo lo que está pasando: la inseguridad, el pésimo tráfico, la violencia en zonas rurales y la paz, que no es paz, solo por mencionar algunas de las cosas que están haciendo invivible este lindo país.



Los taxis amarillos pagaron una buena plata por su cupo, es verdad. Esto no debe afectar cómo se vaya a regular, porque si fuera así, entonces al bajar la tasa de impuestos nos deberían recompensar a los que pagamos con tasas más altas. Eso es el pasado. Hay que borrar el tablero y escribir todo nuevo en él.



Este gobierno tiene la responsabilidad de regular los servicios digitales que vienen y lo debe hacer de modo que de verdad los colombianos nos beneficiemos. Los taxis amarillos están en mora de que los metan en cintura en cuanto a la calidad que deben ofrecer, las medidas de seguridad, los servicios que podrían prestar y cómo. Ellos también se deben regular porque, aunque hay muchos taxistas amarillos buenos y honestos, hay otros que son pícaros y malos, y son los que les están dando esa mala fama a todos.



Gobierno, llegó el momento de regular esto. Por favor, hágalo bien, que nos beneficie a los colombianos. Se abriría una gran puerta a la inversión y a la llegada de aplicaciones innovativas.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.com