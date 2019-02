La transformación digital dejó de ser una tendencia para convertirse en realidad absoluta. Si miramos hacia atrás, podemos ver algunas consecuencias del no entender lo que se genera si no se le presta la debida atención a este proceso, fundamental para el éxito y la vida futura de las empresas.



Basta ver lo que le pasó a Blockbuster, una empresa que prestaba el mismo servicio que Netflix: arrendar películas en Betamax o DVD, pero no tuvo en cuenta lo que venía y se acabó. Kodak es otro ejemplo, al no pararle bolas a la fotografía digital.

Muchos de los presidentes de compañías grandes son ahora ejecutivos con conocimientos en el mundo digital, mundo que incluye ‘big data’, la nube, inteligencia artificial, aplicaciones cognitivas, robótica, mercadeo digital y redes sociales, entre otros avances, lo cual les permite visualizar los cambios que deben empezar a hacer en sus empresas para adaptarse a lo digital, generar nuevos servicios y productos y capacitar a su personal, y así les va a ser posible caminar con rapidez y fluencia hacia un futuro exitoso.



Según reporte de Gartner –firma especialista en investigaciones de mercados y consultorías–, el gasto en tecnologías, informática y comunicaciones va a aumentar en un 3,2 % para llegar a 3,77 millones de millones de dólares en el mundo. La inversión en aplicaciones corporativas, en especial en la nube y sus servicios, y en los programas que prestan desde ella sus servicios (Saas –‘software as a service’–) es la que más va a crecer. El 6 % del gasto en la nube se hace en Estados Unidos y el 40 %, en el resto del mundo.



He sido insistente en este tema porque es muy importante cambiarles la mentalidad a aquellos empresarios que creen que se las saben todas, basados en su experiencia en ladrillos y cemento, la cual no va a valer nada en el nuevo mundo digital. Las empresas más grandes de antes eran fabricantes industriales, como las de carros, mientras que ahora, las más grandes están todas vinculadas con el mercado digital, como Amazon, Apple y Microsoft. Esto constituye una demostración de lo que está pasando con quienes no piensan en el futuro binario. Se quedan en el pasado, y muchos van muriendo poco a poco.



Valdría la pena hacer encuestas en Colombia de cómo va la transformación digital y cuánto y de qué modo se está gastando en ella para ver cómo estamos en esta carrera hacia el futuro.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

