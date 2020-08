Ahora que las empresas, obligadas, han tenido que enfrentar los cambios tecnológicos, como el teletrabajo y el comercio electrónico, es muy importante que piensen en una transformación digital para sacarles provecho a estos cambios.



Algo clave es el empoderamiento de los empleados para que tengan una mejor visión del futuro de la empresa. Se les debe ofrecer el uso de herramientas de comunicación para que intercambien ideas que permitan mejorar los procesos de los que son responsables. El papel que juegan los empleados en la transformación digital es muy importante y hay que darle un manejo diferente al acostumbrado.

Deben conocer mejor a sus clientes, usando todos los datos que la interacción con ellos genera. Eso lleva a que se les tenga una visión de 360 grados, lo que permite que la relación con ellos se pueda personalizar. Con este cambio, quienes usan los servicios de la compañía se van a sentir mejor y mucho más cercanos a ella.



Hay que analizar los procesos de la empresa y optimizarlos, pues esto también va a influir en la satisfacción de los clientes. No es agregar más computadores o algo parecido, sino revisar los procesos y operaciones, analizando qué pasos agregan valor y cuáles no para ver si se pueden eliminar, haciendo que se trabaje a menor costo y de una forma mucho más eficiente. Para esto existen tecnologías como BPM –‘business process management’–, es decir, administración de procesos de negocio, que, apalancada en un ‘software’, permite simular cambios en procesos que se han rediseñado antes de cambiarlos y poder ver los indicadores de rendimiento y eficiencia (KPI, o sea, ‘key performance indicators’).



Otro cambio es el de transformar los servicios que se prestan y cómo se ofrecen luego de haber conocido a sus clientes, como se explicó antes. Esto es fundamental, porque no solo van a ofrecer los servicios de forma diferente, sino que se pueden inventar otros servicios o productos, ya que al abrir la cabeza para la transformación digital, también se le abre la puerta a la imaginación, que hace que con los cambios que se van a hacer se puedan inventar nuevos productos y servicios.



