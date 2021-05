La seguridad digital es crítica ahora

Con las noticias de los supuestos ‘hackings’ a los datos de la Policía, el Ejército y de la página de la Presidencia –digo supuestos porque hoy circula información falsa por todas partes–, es muy importante que el Estado tenga en cuenta que la seguridad digital es fundamental y que se tiene que implementar y controlar ya.

Hay tres Conpes que tienen que ver con medidas de seguridad digital que deben adoptar las entidades estatales, que vienen desde el 2011, pero a los que seguramente no se les ha hecho seguimiento ni se ha verificado que se estén cumpliendo.



Llegó el momento de que se establezcan normas de seguridad digital, complementando las de los Conpes, pero lo más importante es que se cumplan y que se les haga seguimiento para ver que se realiza lo especificado. Los funcionarios responsables de esto deben ser estrictos; si no, deberán ser sustituidos.



Los altos ejecutivos de las entidades colombianas tienen que apoyar todas las medidas de seguridad que se adopten; que si deben cambiar la clave de acceso a sus aplicaciones y a la red mensualmente, no protesten, sino que den el ejemplo a sus empleados. Si no hay apoyo incondicional desde arriba a las medidas de seguridad digital, estas no van a tener ningún efecto.



Algo fundamental es que se les haga saber la importancia de este tema a todos los funcionarios, pues la seguridad depende mucho de ellos. Que no dejen el computador prendido y firmado en la red de la entidad cuando vayan al baño o a tomar café, que no coloquen memorias USB sin antes vacunarlas; que no tengan sus claves escritas en papeles, y muchas otras que la ingeniería social utiliza con éxito y son difíciles de detectar. Existen muchos factores que se usan para penetrar los computadores, y por ello se debe tener conciencia para evitarlo, cerrando esta puerta a los delincuentes digitales.



Hay que generar conciencia, implementar herramientas para la seguridad digital, actualizar todos los programas de la empresa, usar programas antivirus y tener en la mente que todo descuido puede ser aprovechado para penetrar a las redes empresariales.



* * * *



Desde esta columna les expreso todo mi apoyo, y con seguridad el de millones de colombianos, a la Policía y al Ejército, y les agradecemos todo lo que hacen por nuestro querido país. ¡Que vivan el Ejército y la Policía!



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co