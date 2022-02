La malla de ciberseguridad

Una de las tendencias tecnológicas que se están consolidando en el mundo empresarial es la que se conoce como malla de ciberseguridad o, en inglés, ‘cybersecurity mesh’.



Esto está tomando mucha importancia, gracias a los cambios que se han visto en las empresas, en los que uno de los más relevantes es el trabajo remoto. Este gran cambio ha sido bien recibido debido a que los costos se reducen bastante y en muchos casos se ve una mayor eficiencia en el trabajo.

Visto desde el aspecto de la seguridad digital empresarial, hay que implementar cambios con la seguridad perimetral, que es asegurar las instalaciones de computadores, servidores y otros equipos que están adentro de la compañía. Es como tener policías alrededor de las instalaciones de una empresa para asegurar que nadie pueda entrar sin permiso.



Cuando una empresa tiene personas y equipos fuera de su perímetro físico, es lógico que la seguridad perimetral debe modificarse para que no se penetre la red ni los datos empresariales desde los sitios remotos. Esto ha hecho que la seguridad digital de las empresas que tienen empleados en trabajo remoto se convierta en una red que se instale alrededor de su acceso y rechace cualquier intento de penetración, sin importar desde dónde sea.



Para ofrecer una definición más rigurosa, una malla de ciberseguridad debe tener un acceso distribuido a la seguridad de la red y los empleados, para que se tenga protección digital sobre los equipos y personas que trabajan en forma remota. Según Gartner, la tendencia de la malla de seguridad va a crecer en los próximos años y va a ofrecer funciones de seguridad que la perimetral estándar no puede dar.



Los botines grandes para los delincuentes van a estar en el mundo digital. Por esta razón, las empresas tienen que empezar a tomar esto como algo muy importante para su seguridad, sin la cual seguramente van a ser víctimas de los ‘hackers’ de sombrero negro. Las entidades del Estado, en las que las decisiones se demoran años, deben ser ágiles en tomar aquellas que tengan que ver con su ciberseguridad.



