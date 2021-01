La lupa a las redes sociales

Con todo lo que ha venido pasando en redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube, por solo mencionar algunas, es muy importante conocer las posibles consecuencias de estar suscrito a ellas. El hecho de publicar algo allí tiene el efecto de que pocas o muchísimas personas lo pueden ver, gracias a que se pueden replicar a los contactos que se tienen.



Es el momento de entender esto y solo replicar lo que se tiene la certeza de que sucedió o es verdad, y si no, es mejor no enviárselo a nadie, pues esto puede hacer crecer geométricamente una mentira para provocar disconformidad entre las personas y lograr lo que el mentiroso quiere.

Las redes sociales constituyen uno de los cambios más importantes que ha traído la tecnología y han transformado nuestras fuentes de información, de generar credibilidad, de cómo hacer ‘bullying’ y de muchas otras cosas, entre ellas unas bastante malas.



Con el cierre de la cuenta de Trump y de algunos narcotraficantes de las Farc, se les cierran canales de comunicación con mucha gente a la que le envían noticias mentirosas y le hacen tomar acciones que se salen de la ley. ¿Qué tal un narcotraficante secuestrador de las Farc como ‘Iván Márquez’, que traicionó el acuerdo de paz y regresó a matar civiles, pidiendo que se le revoque la presidencia a Duque? Ese oblicuo y ponzoñoso mensaje nunca se hubiera podido conocer si no existieran las redes sociales.



Yo estoy de acuerdo con la cancelación de las cuentas de aquellos usuarios que hagan ‘bullying’, envíen información falsa de una persona o empresa para desacreditarlas o inciten a la gente a hacer actividades que vayan en contra de la ley.



Hay que reconocer a las redes sociales como un nuevo medio de información y tratarlas como tal, con reglas de buen comportamiento, de filtración de información negativa y falsa y, creo que se debe empezar a pensar en algunas normas internacionales para controlar esto, para que no siga ocurriendo. Dichas redes deben seguir siendo fuente de noticias reales, deben servir para poder seguirse comunicando los amigos, las familias, para hacer compras, ver videos, entretenerse y todo lo que les aporte a las personas que las usan.



WhatsApp está siendo investigada por la SIC por el manejo de la información de sus usuarios, y las redes sociales deberían empezar a ser controladas con normas e investigadas en caso de no cumplirlas. Es hora de ponerles riendas.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co