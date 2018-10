La conectividad es muy importante

Hoy hay muchas tecnologías que pueden ser útiles para la economía, los deportes, la medicina, los gobiernos y los habitantes del planeta, pero hay una sin la cual todo lo mencionado quedaría cojo. Esta es la conectividad.



Si no hay cómo conectarse al ciberespacio, al cual están conectados empresas, gobiernos, casas, autos, equipos de toda índole, hospitales, medios de comunicación y casi todo lo que hoy existe, de nada servirían la inteligencia artificial, el ‘big data’, la telemedicina, el ‘e-government’, los nuevos servicios de entretenimiento como Netflix y muchas otras tecnologías más. No es sino imaginarse una ciudad inteligente en la que no hay conectividad. Siendo así, sería una ciudad bruta.

El exministro de TIC Diego Molano dejó muchísimos municipios conectados con fibra óptica, y este proyecto siguió creciendo con David Luna. Sin embargo, faltó lo que se conoce como la ‘última milla’, que es lo que verdaderamente hace que estas fibras ópticas, que llegan a muchas partes del país, se puedan usar.



Para entender qué es la última milla hay que imaginarse una autopista grande que pasa cerca de los municipios, pero sin vías para accederla. La ‘última milla’ serían las carreteras que permitirían que los vehículos del municipio pudieran acceder a la autopista.



Esto lo tiene claro la ministra Constaín, quien va a dedicar mucho esfuerzo y presupuesto para construir estas vías digitales que lleven a que los habitantes de los municipios se conecten fácilmente y con buena velocidad a la fibra óptica para poder navegar por internet.



Otro factor que les agregaría mucho valor a las conexiones a internet de todas las regiones de Colombia, lo que también lo tiene claro la ministra, serían el contenido y las aplicaciones. Estar conectado sin tener algo que le sirva a su negocio o fábrica haría que el usuario solo se entretuviera e informara, lo que no está mal, pero acceder a un buen contenido o aplicaciones como dónde se está vendiendo lo que se produce, a qué precio y poderlo vender por internet, sería muy importante.



Tener convenios APP para esta última milla sería una muy buena alternativa, lo cual le facilitaría al Gobierno el proceso de conectividad descrito. Esta es fundamental y está muy mencionada en la ley que se presentó para modernizar el sector TIC de Colombia. Así que llegó la hora de que todo el país esté conectado.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co