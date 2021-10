La caída que afectó al mundo

Los efectos de la caída de las redes sociales Instagram, Facebook y WhatsApp le demostraron al mundo la dependencia que vivimos hoy del internet, en especial en cuanto a las aplicaciones mencionadas se refiere, a la de comunicaciones.

Aproximadamente tres mil millones de usuarios se vieron afectados con la caída de WhatsApp. Muchas empresas que trabajan virtualmente perdieron toda comunicación con sus empleados, políticos que basan sus campañas en el uso de redes sociales también sufrieron, ventas que se hacen por WhatApp dejaron de servir y muchos otros efectos negativos se vieron en las más de cinco horas que los productos de Facebook estuvieron caídos.



Esto hace pensar en la necesidad de tener un plan de respaldo para evitar las malas consecuencias por el cese del servicio de muchas aplicaciones, ya que los efectos económicos pueden ser muy altos. Estos procesos de respaldo se deben implementar y probar para que cuando suceda algo que no permita trabajar de la forma usual, la empresa no quede parada y se puedan seguir prestando los servicios o las ventas que se ofrecen.



Empresas que mercadean sus productos en Instagram se vieron muy golpeadas, al darse cuenta de cuánto dependían de ese canal digital y se están viendo empujadas a mirar otros medios digitales para no depender de uno solo.



Para muchos usuarios, no poder usar Facebook para comunicarse con amigos o ‘postear’ fotografías es algo incómodo, pero nunca se tuvo claro que existían empresas que usaban esta red social para hacer mercadeo, que se vieron muy golpeadas; o que no poder usar WhatsApp era algo inconveniente, pero tampoco se imaginaron que alrededor de esta aplicación se movían comercialmente muchas compañías que perdieron dinero al no poder hacer transacciones.



La conclusión es que quedó demostrado lo importante que son estas redes sociales para uso personal, empresarial, político y otros, y que es fundamental empezar a ver otras alternativas, en caso de ocurrir otra caída. No quedó duda de que miles de millones de usuarios en el mundo dependen de estas aplicaciones y que una falla los afecta enormemente.



Iván Cepeda denunciando a las FF. MM. de Colombia por la muerte de 4 menores en el bombardeo en el que murió alias Fabián, un gran capo narcoterrorista del Eln, muestra otra vez que solo tiene un ojo y no dos, cuando debería haber denunciado a ese grupo de delincuentes por reclutar menores de edad para combatir y usarlos como escudos.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

