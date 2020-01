Implementar un ‘radar’ tecnológico

Bienvenida la ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres, profesional con el debido bagaje para estar al frente de esta área clave para que Colombia progrese en temas que cada vez se convierten en algo más importante.

Sería muy interesante que la ministra Torres implementara un ‘radar’ especializado, como ya lo he propuesto. ¿Qué sería un ‘radar’ en áreas de ciencia y tecnología? Se debería componer de profesionales innovadores, profundos, bien estudiados y que tengan la cabeza abierta para estar analizando todas las nuevas tecnologías o ‘apps’ que aparecen periódicamente, para determinar cuáles pueden llegar al país, ver cómo lo pueden afectar y proponer las normas que se deben implementar para regularlas y permitir que Colombia adopte todo esto de forma inteligente y útil, evitando que cada vez que llega algo nuevo nos arrolle. Esto ya funciona en Corea del Sur, país donde conocí este concepto, que me pareció bastante inteligente.



Por otro lado, debemos salir del lodo que nos está cubriendo debido a la poca agilidad del Gobierno y a la poca inteligencia de varias superintendencias, como las de Industria y Comercio y Transporte, que lo que hacen es coger palas para echar más lodo, en lugar de recoger el que nos cubre y destapar el país para que respire mejor. Llegó el momento de legalizar Uber y otras aplicaciones similares, que benefician a todos los colombianos.



Señora ministra Constaín, creo que está en su resorte promover las normas que legalicen estas aplicaciones. Si no lo está, debería ayudar a remar el barco para que se haga lo antes posible y las aguas se calmen.



Comentarios poco inteligentes, como el del senador Robledo sobre Uber, hacen pensar que de pronto el gremio de taxistas dio colaboraciones en dinero para su elección en ese puesto. Esa es una suposición mía porque algo tan desatinado como lo que él dijo hizo que se me subiera a la cabeza.



Colombia, llegó el momento de que mire hacia el futuro y legalice las aplicaciones YA. No dejemos esto para después, porque el lodo que nos está ahogando es cada día más denso, y más difícil quitárnoslo de encima.



* * * *



El tráfico de Cartagena está imposible. Ya no es una ciudad tan grata para visitar en épocas de vacaciones porque no hay autoridad que se dé cuenta y arregle tantos problemas. Alcalde Dau, es su turno.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co