‘Hackers’, a trabajar para el bien

Aunque en este país vemos y leemos malas noticias sobre atracos, violaciones, secuestros, la verdad es que los delitos digitales están creciendo enormemente porque los botines son mucho más grandes, mientras que los riesgos son menores.



Según el Comando Cibernético de la Policía, los robos digitales generaron 12.014 denuncias el año pasado, lo que equivale a más de 33 hurtos informáticos diarios, y se convierte en el delito con mayor impacto.

La falta de conciencia de empresas y usuarios es la principal causa para que estos delitos tengan tanto éxito. Pinchar en enlaces que llegan por correos de personas desconocidas, entrar a páginas web que no son muy confiables desde el computador, tableta o celular, no tener cuidado con la información confidencial y confiar siempre en terceros son unos pocos motivos que hacen que se abra la puerta de ingreso al ‘hacker’ de sombrero negro.



En muchas instituciones del Estado tampoco se tiene muy en cuenta este tema. Es cierto que en la DNP hace unos años se estableció un Conpes para políticas de seguridad informática que las entidades del Estado deben seguir para protegerse, Conpes que fue reemplazado en el 2015 con el 3854, que delinea la política nacional de seguridad informática.



Si surge la duda de si se le está haciendo seguimiento a la aplicación de esas políticas establecidas hace algunos años o si estas se metieron en un cajón. Sería bueno que el DNP o Mintic hicieran un seguimiento a esto y nos ofrecieran una visión del estado y cumplimiento de estas políticas.



Los ‘hackers’, que creen que están solo para cometer delitos informáticos o para ponerse el sombrero blanco y trabajar en empresas de seguridad digital, tienen otras opciones que les pueden representar ingresos importantes.



Ya existen unas páginas de internet (www.hackerone.com y www.bugcrowd.com) en las que se pueden inscribir para poder trabajar y tratar de ganar dinero.



Hay grandes empresas que acuden a esos sitios para que traten de ‘hackearlos’ y al primero que lo haga y encuentre una debilidad, le otorgan una recompensa económica interesante.



Es hora de ayudar a prevenir los delitos informáticos, ganar dinero y no causar más daños.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

